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İnşaat sektöründen seçim değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

TMB Başkanı Mithat Yenigün: - "Seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkması iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geliyor" - İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu: - "Güçlü başkanlık sisteminin inşaat sektörünün ve ekonomimizin önündeki engelleri daha kolay çözeceğine ve sektöre daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz" - İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "Seçimlerin başarıyla tamamlanması ve sağlanan istikrar ortamıyla kamu ve özel sektör olarak daha fazla yatırımlara odaklanacağız"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasının iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geldiğini belirtti.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni TBMM üyelerini tebrik etti. Yenigün, seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasının iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerin hemen ardından gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesi ve normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturularak sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. Küresel ortamın son derece kırılgan olduğu böyle bir dönemde öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürmektedir. Kısa vadeli teşvik tedbirlerinin yanı sıra artık kalıcı ve uzun vadeli yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz."

- "Herkes üzerine düşeni yapmalı"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, Erdoğan'ı, Meclise girmeye hak kazanan milletvekillerini ve siyasi partileri demokrasiye yaptığı katkılardan dolayı tebrik etti.

Yeni hükümet modelinden taleplerinin ekonomiyi ve inşaat sektörünü daraltan problem ve engellerin yapısal reformlarla ortadan kaldırılması olduğunu belirten Tellioğlu, "Bize düşen de kaldığımız yerden daha fazla çalışarak ülkemizi kalkındırmaktır. Güçlü başkanlık sisteminin inşaat sektörünün ve ekonomimizin önündeki engelleri daha kolay çözeceğine ve sektöre daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, iş dünyası olarak, güçlü yönetim modeli ve istikrardan yana olduklarının altını çizerek, herkesin üzerine düşeni yapması, istikrarın verdiği avantaj ve moralle Türkiye'yi daha çok çalışarak, güçlü ve müreffeh seviyeye el birliğiyle taşıması gerektiğini kaydetti.

- "Daha fazla yatırımlara odaklanacağız"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da yeni yönetim sisteminin Türkiye'nin istikrar ve güven ortamının güçlenmesine çok büyük katkıda bulunacağını vurguladı. Koloğlu, "Seçim ortamına rağmen hükümetimiz mali istikrardan, yatırımlardan taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Seçimlerin başarıyla tamamlanması ve sağlanan istikrar ortamıyla kamu ve özel sektör olarak daha fazla yatırımlara odaklanacağız. İnşaat sektörü olarak ekonominin lokomotif gücü olma görevimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin mega projelerini bir an evvel tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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