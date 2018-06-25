İnşaat sektöründen seçim değerlendirmesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasının iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geldiğini belirtti.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni TBMM üyelerini tebrik etti. Yenigün, seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasının iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerin hemen ardından gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesi ve normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturularak sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. Küresel ortamın son derece kırılgan olduğu böyle bir dönemde öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürmektedir. Kısa vadeli teşvik tedbirlerinin yanı sıra artık kalıcı ve uzun vadeli yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz."