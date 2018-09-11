"İnşaat sektörüne ilişkin veriler alışılmışın dışında"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sektörüne ilişkin son açıklanan büyüme verilerinin sektörün performansını yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "Son ekonomik gelişmelerin sektörümüzün gelişme hızını daha da yavaşlatmaması, önümüzdeki dönemde başarı çizgimizi sürdürmek ve yenilerine imza atmak için acil bazı düzenlemelere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile büyümesini sürdürerek başarılı bir performans sergilediğini bildirdi.

İnşaat sektörünün geçen yıl yüzde 7,4, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 6,9'luk büyüme gösterdiğini anımsatan Koloğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde ise sektörün yüzde 0,8 ile son dönemlerin en düşük büyüme rakamında kaldığını ifade etti.

Ülke ekonomisinin büyümesinde daima taşıyıcı güç olan inşaat sektörüne ilişkin açıklanan son verilerin alışılmışın dışında ve sektör performansını yansıtmaktan uzak olduğunu vurgulayan Koloğlu, şu değerlendirmede bulundu: