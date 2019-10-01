İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor

Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik uygulamalara, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilecek.

- Sanayileşme İcra Kurulu oluşturulacak

Kalkınma ajansları vasıtasıyla bölgesel ölçekte sektörel analizler yapılarak üretim, istihdam, teknolojik yetkinlikler ve ihtiyaçlar belirlenecek. Bu veriler ışığında bölgesel kalkınma destek programları geliştirilecek, kümelenmeler desteklenecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu" oluşturulacak.

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak. Ölçek ekonomisinden yararlanmak için firmaların büyümesini engelleyen unsurları giderici adımlar atılacak. Ortalama şirket büyüklüğü ve başaltı şirketlerin rekabet edebilirliği artırılacak.