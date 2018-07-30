"İnşaatçılar ekimden itibaren pozitif gelişmeleri görmeye başlayacak"

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Grup İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçim sonrası ilk üç ayın yeni sisteme yönelik çalışmalarla geçeceğini belirterek, ekimden itibaren ekonomide ve inşaat sektöründe pozitif gelişmelerin görünür hale geleceğini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yılın ikinci altı ayına çok önemli bir gelişme olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile giriş yaptığını kaydederek, ikinci yarının ilk üç ayının yeni sisteme yönelik çalışmalarla geçeceğini, ancak ekim ayından itibaren pozitif gelişmelerin görünür hale geleceğini aktardı.

Son birkaç yıldır sektördeki gelişmelerin düşük tempoda gerçekleştiğini ancak özellikle mayıs ve haziranda kamu bankalarının konut kredisi faizini yüzde 0,98'e çekmesiyle satışların canlandığını belirten Apaydın, kendilerinin de sunduğu kampanyalarla ilk altı ayın kapanışının yüz güldürdüğünü kaydetti.

Apaydın, yeni dönemde ise gerek para ve mali politikalarda atılacak rasyonel adımlar, gerekse orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek yapısal reformlarla, ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağını ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif olarak ayrışacağını vurguladı.