"İnşaatta sat yap dönemi bitti"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, inşaat sektöründe bir devrin kapandığını ve yeni bir dönemin başladığını belirterek, "İnşaatta sat yap dönemi bitiyor, yap sat dönemi başlıyor." ifadesini kullandı.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektöründe konut arzının azaldığına dikkati çekerek, lansman fiyatlarıyla konut satın almanın bir avantajının kalmadığını ve gelecek dönemde bitmiş konutların tercih edileceğini bildirdi.

Büyük ölçekli projelerin devrinin de kapanmaya başladığını aktaran Özyurt, "Sat yap dönemi bitiyor, yap sat dönemi başlıyor. İnşaat sektöründe bir devir kapanıyor yeni bir devir açılıyor. Yeni dönem müteahhit firmaların kendi öz kaynaklarıyla üretim yaptığı bir dönem olacak. Büyük ölçekli projeler de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özyurt, son bir yılda yüzde 50 ila yüzde 100 arasında maliyet artışı olduğunu belirterek, yeni proje üretiminin durduğunu ve mevcut projelerin yürüdüğünü bildirdi. İnşaatçıların şirketlerini ayakta tutabilmek için stoklarını eritme yolunu seçtiklerini vurgulayan Özyurt, stokların erimesinden sonra ancak yeni projelerin geleceğini aktardı.