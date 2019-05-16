RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çay sezonunun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış törenine katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, buradaki programın ardından Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrika yetkililerince karşılanan Pakdemirli, yeşil çay ünitesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, bir gazetecinin "İyi bir çay nasıl olur?" sorusu üzerine iyi bir çay tiryakisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İyi de çay demlerim. Sırrı şu, çaydanlığın üstüne çayı koyacaksın. Soğuk suyu koyacaksın. Bir daha da hiç sıcak su koymayacaksın. Altından çaydanlığı kaynatmaya başlayacaksın. Onun buharı ile 1-1,5 saatte oluyor ama sonrasında da birkaç saat acımayan çok lezzetli bir çay elde edersiniz. Çay keyfini yaşamak istiyorsanız, ben özellikle eve misafir geldiği zaman çayın demlenmesini bu şekilde yaparım, yaptırırım. Çayı böyle demlerseniz hakikaten tadına varıyorsunuz ve acımayan bir çayınız oluyor."