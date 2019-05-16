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"İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak"

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çay sezonunun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış törenine katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, buradaki programın ardından Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrika yetkililerince karşılanan Pakdemirli, yeşil çay ünitesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, bir gazetecinin "İyi bir çay nasıl olur?" sorusu üzerine iyi bir çay tiryakisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İyi de çay demlerim. Sırrı şu, çaydanlığın üstüne çayı koyacaksın. Soğuk suyu koyacaksın. Bir daha da hiç sıcak su koymayacaksın. Altından çaydanlığı kaynatmaya başlayacaksın. Onun buharı ile 1-1,5 saatte oluyor ama sonrasında da birkaç saat acımayan çok lezzetli bir çay elde edersiniz. Çay keyfini yaşamak istiyorsanız, ben özellikle eve misafir geldiği zaman çayın demlenmesini bu şekilde yaparım, yaptırırım. Çayı böyle demlerseniz hakikaten tadına varıyorsunuz ve acımayan bir çayınız oluyor."

- "25-30 bardak içiyorum"

Gazetecinin "Ne kadar çay içiyorsunuz?" sorusuna Pakdemirli, "Şimdi daha da fazla. Ziyaretçimiz çok olduğu için günde 25 ile 30 bardak içiyoruz. Türkiye ortalamasının üstüne çıktım diyebilirim." yanıtını verdi.

Pakdemirli, çay sezonunun tekrar hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Özellikle kullandığınız bir çay var mı?" sorusu üzerine, "ÇAYKUR çaylarını tercih ediyorum. Bulursam 42 numara, organik çayı veya Altınbaş çaylarını kullanıyorum. Şimdi Hemşin organik çayını hediye ettiler. Onu da evde deneyeceğim inşallah." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, daha sonra İyidere ilçesine geçerek, ÇAYKUR Çay Paketleme Fabrikası'nı ziyaret etti.

İlgililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, burada da çay paketleme süreçlerini inceledi.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Rİze Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl

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