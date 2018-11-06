FİNANS

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı dolayısıyla uluslararası bir konferans düzenledi - Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken: - "Sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi insan haklarında da çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, sürdürülebilirliğin her alanda olduğu gibi insan haklarında da çok önemli olduğunu söyledi.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı dolayısıyla uluslararası bir konferans düzenledi.

Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yıl çağrısı olan "İnsan Hakları İçin Harekete Geç" göz önüne alınarak genel başlığı "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yılında İnsan Hakları: İnsan Hakları İçin Harekete Geç" olan konferans, insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz gelişmeler ve çözüm önerilerini ele alıyor.

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- "Genç kuşaklara bu konudaki duyarlılıkları artıracak şekilde yardımcı olmak gerekiyor"

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin etik bir bildirge olduğunu belirterek, "Bu nedenle insan hakları için, ayağa kalkıp harekete geçmek, bir şeyler yapmak inancı ile bugün ve yarın etkinliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Çotuksöken, sürdürülebilirliğin her alanda olduğu gibi insan haklarında da çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliğin olması için kurumsallık gerekiyor. Vaktiyle, 1990'lı yıllarda insan hakları eğitiminde Türkiye çok mesafe katetti ve bu çerçevede çalışmalar yapıldı. Çevre belediye ve kaymakamlıklarla çok sayıda çalışma yaptık. İnsan hakları eğitimi ve sürdürülebilirliği, son derece önemli olan bir eğitim bağlamı... Genç kuşaklara sürekli olarak bu konudaki duyarlılıkları artıracak şekilde yardımcı olmak gerekiyor. Kaldı ki kamu görevi yapanlara da 'kamu görevi yapmak, insan haklarını korumaktır' diye bir sloganımız var."

İstanbul Marma Otel'de gerçekleştirilen konferans, yarın sona erecek.

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