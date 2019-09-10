İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde solucan gübresi tesisi kuran Mehmet Emin Yavuzer, 1 milyon solucanla ayda 2 ton gübre üretiyor. Bu işe başladığı sırada kendisiyle dalga geçildiğini belirten Yavuzer, çiftçilerin artan taleplerine yetişmekte zorlandığını söyledi.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Yavuzer, Amerika’dan bir firma aracılığıyla getirdiği 100 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Yavuzer, şimdilerde 1 milyon solucanla devam ettiği işinde ürettiği gübrenin organik olduğunu, kanserojen madde bulundurmadığını ve üretimde verimliliği arttırdığı için çiftçilerin gözdesi haline geldiğini söyledi.

DALGA GEÇİYORLARDI

Solucan gübresini yetiştirmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve tesisi daha büyütmek için çalışmalara başladığını kaydeden Yavuzer, solucan gübresinin hem organik, hem de insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde barındırmadığını, bu sebeplerle üretiminin ve kullanımının rağbet gördüğünü dile getirdi. İşe başlarken ekonomik sıkıntılar yaşadığını, çevresinden borç para toplayarak başladığını söyleyen Yavuzer, "Çevremdeki herkes dalga geçiyordu. Şimdi bile bu durumla karşılaşabiliyorum. ‘Solucan ne ki; gübresi ne olsun’ diyorlardı. Çok fazla zorlukla karşılaştım" dedi.