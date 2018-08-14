İnsansız araç yüküyle şaşırtacak

GÖKSEL YILDIRIM - Üniversite-sanayi iş birliğiyle savunma sanayisine yönelik geliştirilen çözümlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi bünyesinde yenilikçi unsurlarla şekillendirilen Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel, Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş, Sanayi Odaklı Bitirme Projesi kapsamında ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi üzerinde çalıştı.

Roketatarla donatılan araçlarda silah sistemi genel olarak araç üzerinde yer alıyor. Bu durum sistemin kolayca tespit edilmesine neden oluyor, tüm sistemi ve askeri personeli tehlikeye düşürüyor.

Bu nedenle başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince gizlenme kabiliyetine sahip olması büyük önem taşıyor.

Envanterdeki muharebe araçlarının özellikleri düşünüldüğünde, gizlenebilir bir roketatar sisteminin güvenlik güçlerine önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.