FİNANS

İnsansız araç yüküyle şaşırtacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesinde, 4'er namlulu 2 roketatar rampasından oluşan Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirilerek insansız kara aracına entegre edildi - Araç içine gizlenen rampalar bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkarılarak roketler hedefe yöneltilebiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Üniversite-sanayi iş birliğiyle savunma sanayisine yönelik geliştirilen çözümlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi bünyesinde yenilikçi unsurlarla şekillendirilen Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel, Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş, Sanayi Odaklı Bitirme Projesi kapsamında ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi üzerinde çalıştı.

Roketatarla donatılan araçlarda silah sistemi genel olarak araç üzerinde yer alıyor. Bu durum sistemin kolayca tespit edilmesine neden oluyor, tüm sistemi ve askeri personeli tehlikeye düşürüyor.

Bu nedenle başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince gizlenme kabiliyetine sahip olması büyük önem taşıyor.

Envanterdeki muharebe araçlarının özellikleri düşünüldüğünde, gizlenebilir bir roketatar sisteminin güvenlik güçlerine önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Öğrencilerden İrem Karakaya'nın verdiği bilgiye göre, proje kapsamında, askeri kara araçları için geri çekilebilir bir roket fırlatma sistemine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma için bir insansız kara aracına her birinde 4 namlu bulunan 2 roketatar fırlatıcı rampası monte edildi. Araç içine gizlenen rampalar bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkarak atış yapabiliyor.

Fırlatıcı rampalar içeriye çekildiğinde araç silahsız görünüm kazandığından öncelikli hedef olmaktan çıkıyor.

Rampalar yatay eksende 360 derece, namlular ise dikey eksende -10 ile 30 derece aralığında hareket edebiliyor. Bu hareket kabiliyetleri operatöre geniş bir kapsama alanında hedefe ateş etme olanağı sağlıyor.

Araç ve silah sisteminin kontrolleri uzaktan kumandayla manuel ya da otomatik olarak yapılabiliyor.

Proje kapsamında normal ölçülerin 5'te biri oranında bir prototip geliştirildi. Araç 3-5 saat süreyle görev yapabiliyor, uzaktan kontrol mesafesi ise 500 metreyi buluyor. Kullanılan teçhizat seçimine bağlı olarak söz konusu süre ve mesafeyi artırmak mümkün olacak.

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Bİlkent Üniversitesi Kaideye Gizli Roketatar Sistemi roketatar ROKETSAN

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