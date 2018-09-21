FİNANS

İnsansız araçların güçleri birleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisi firmalarının yeteneklerinin birleştirilmesiyle ortaya yeni ürün konseptleri çıkıyor - ASELSAN ve Katmerciler'in iş birliği ile insansız kara ve hava araçlarının güçleri birleştirildi - Böylece sıcak bölgelerde insan hayatını riske atmadan uzun süreler keşif-gözetleme yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi firmaları, sahip oldukları kabiliyetleri kullanarak yeni ürün konseptleri geliştiriyor.

Savunma sanayisi firmaları, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

Sergilenen ürünler arasında ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen insansız sistem de bulunuyor.

İki şirketin iş birliğiyle Tepegöz Kablosuz Çok Rotorlu Gözetleme Sistemi ile insansız kara aracının yetenekleri birleştiriliyor.

Tepegöz, 100 metre yüksekliğe kadar çıkarak görev yapabiliyor.

Elektrik tahrikli mobil yer istasyonu, otomatik gerilim kontrollü vinç sistemi ile görev yapabilen Tepegöz, opsiyonel olarak güneş paneli destekli güç sisteminden de yararlanabiliyor.

Askeri tipte taktik harita desteğine sahip Tepegöz, üzerinde bulundurduğu gündüz kamerası ve termal kamera vasıtasıyla gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor.

Tepegöz, yer istasyonu, kablo kontrol modülü, kablo üzeri enerji modülü, kablo üzeri haberleşme modülü, hava aracı kontrol istasyonu ve kamera sistemi kontrol istasyonundan oluşuyor.

Tepegöz, kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Multikopterle yer istasyonu arasında haberleşme linki ve enerji alışverişi gerçekleşmesini sağlayan bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Enerjiyi kablodan aldığı için de uzun sürüler görev yapabiliyor.

\

- Çok amaçlı insansız kara aracı

Katmerciler'in ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'yla tanıttığı insansız kara aracının ana platformu, üzerine entegre edilen faydalı yüklerle çok amaçlı olarak kullanılıyor.

İki aracın bir araya getirilmesiyle Tepegöz'ün kabiliyetleri, enerji kısıtları aşılarak uzak bölgelere taşınabilecek.

Böylece sıcak bölgelerde insan hayatını riske atmadan keşif-gözetleme yapılabilecek.

İki şirket ayrıca SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'nin insansız kara aracına entegre edildiği Uzaktan Kumandalı Atış Platformu üzerinde çalışıyor.

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
Sanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildiSanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildi
TOKİ'den ev sahibi oldularTOKİ'den ev sahibi oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN insansız kara aracı Katmerciler TEKNOFEST İSTANBUL Tepegöz

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.