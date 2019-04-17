İnsansız deniz araçları imece usulü geliştirilecek

İSTANBUL (AA) - Denizlerde büyük bir dönüşüm başlatacak yerli ve milli insansız deniz araçlarının nitelikleri ve geliştirilme yöntemleri, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliği ile belirlenecek.

Elkon'dan yapılan açıklamaya göre, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artması için TÜBİTAK tarafından ilk kez devreye sokulan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) kapsamında maddi olarak desteklenen projelerden biri de insansız deniz araçlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.

Denizlerde büyük bir dönüşüm başlatacak yerli ve milli insansız deniz araçlarının nitelikleri ve geliştirilme yöntemleri, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliği ile belirlenecek.

İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA OTO-SEVK) projesi ile kuruluşların yeteneklerine göre sınıflandırması yapılacak ve görev paylaşımı sistematik olarak yerine getirilecek. Böylelikle su üstü ve su altı insansız deniz aracı üretebilme ve bu araçlara teknoloji sağlayabilme yeteneğine sahip tüm firmalar, bir arada çalışma olanağına kavuşacak.