FİNANS

İnsansız kara aracı "Fedai" görev bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Son dönemlerde savunma sanayisinde geliştirilen insansız kara araçları güvenlik güçlerine kullanımına hazırlanmaya devam ediyor - Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı: - "Son geliştirdiğimiz insansız kara aracı 'Fedai', özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespit, teşhis ve elimine edilmesi için kullanılabiliyor" - "Ürünün üzerindeki silah kulesiyle ilgili testlerimizi de tamamladık"

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Son dönemlerde savunma sanayisinde geliştirilen insansız kara araçları güvenlik güçlerine kullanımına hazırlanıyor.

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF'19) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarda sergiledikleri insansız kara aracı "Fedai" ile ilişkin bilgiler verdi.

Şirketin yaklaşık dört yıldır savunma sanayisinde insansız sistemler üzerine çalışmalar yaptığına dikkati çeken Derebaşı, "Tosun" adını verilen uzaktan kumandalı zırhlı iş makineleri ile bu işe girdiklerini dile getirdi.

Derebaşı, daha sonra küçük insansız kara araçlarını envantere sokma çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Özgür Derebaşı, son geliştirdikleri ve "Fedai" adı verdikleri insansız kara aracının özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespit teşhis ve elimine edilmesi için kullanılabildiğini belirterek, "Gerekli olduğu yaralı kurtarma araç kurtarma gibi görevleri de icra edebiliyor. Üzerinde olan taşıma sistemi sayesinde yaklaşık 500 kilograma kadar olan yükleri çekebiliyoruz. Ayrıca araç üzerindeki platforma farklı silah ve algılayıcılar da ekleyebiliyoruz." diye konuştu.

Fedai'nin özellikle engebeli arazilerde testlerinin yapıldığını anlatan Derebaşı, "Ürünün üzerindeki silah kulesiyle ilgili testlerimizi de tamamladık. Hem hedef takibi hem otomatik hedef algılama ve konumlama özelliklerini de silah kulemize eklediğimizde operasyon robotumuz bir asker haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Derebaşı, üretim aşamalarıyla ilgili de bilgi vererek, bir ay içerisinde 20 adet Fedai'nin üretiminin yapılıp teslim edilebileceğini belirterek, Türkiye'nin artık insansız sistemlerde başka ülkelere konsept yaratan bir ülke haline geldiğini anlattı.

- Fedai ile 2 kilometre uzaklıkta iletişim kurulabiliyor

Söz konusu insansız kara aracı, 8 saat kesintisiz operasyona katılabilme özelliğine sahip, Görüş alanında 2 kilometre, şehir içerisinde ise 7 yüz metre sinyal bozuculardan etkilenmeden iletişim kurabiliyor.

Araç merdiven çıkıp hendeklerden geçebiliyor. Fedai'nin zırhlı zırhsız versiyonları da bulunuyor.

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Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı Fedai IDEF'19 insansız kara aracı

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