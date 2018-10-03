FİNANS

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Instagram kullanıcıları bugün sabah saatlerinde dünya çapında ana sayfada akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaştı.

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Özge Düzgün, 3 Ekim (DHA) - Instagram kullanıcıları bugün sabah saatlerinde dünya çapında ana sayfada akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaştı. Erişim sorununun, Instagram Ürün Müdür Yardımcısı Adam Moserri'nin şirketin yeni CEO'su olarak atandığının duyurulmasından yalnızca bir gün sonra yaşanması dikkat çekti.
Uygulamanın Mobil sürümü, "akış yenilenemedi" uyarısı verirken uygulamanın web sürümü "5xx Sunucu Hatası" verdi.
Kullanıcılar, #instagramdown hashtag'iyle birlikte "dijital detoks için fırsat", "instagram çöktü hadi şu an yanınızdakine merhaba deyin" tweetleri yollamaya başlayarak, Twitter ve Facebook'a yöneldi.
DownDetector'ün canlı erişim haritası Instagram'ın Türkiye, Kuzey Amerika, Avrupa, Avusturalya, Hindistan, Singapur ve diğer ülkelerde server hatası verdiğini gösterdi.
Teknik bir sunucu hatası olduğu sanılan erişim sorunuyla ilgili Facebook ve Instagram'dan bir açıklama yapılmadı.
Standford Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışan Instagramın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirket yönetiminden Eylül sonu istifa ettiklerini duyurmuştu.
Şirketin iki kurucusu arasında son günlerde, Facebook'a ileşkin bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilerin tam ortasındayken, Instagram böyle bir sorun ile karşılaştı.
Uygulamanın 1 milyardan fazla aktif aylık kullanıcısı var ve her geçen dakika kullanıcı sayısı artıyor. Şirket ise kısa zamanda mesajlaşma ve hikaye eklentileri gibi özellikleri yenileyerek kullanıcıları kendine çekiyor. (Harita)

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