FİNANS

Instagram’dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Instagram’dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı

TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.

Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.

"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.

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Instagram’dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı TCDD Taşımacılık

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