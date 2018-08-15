FİNANS

İnsuyu domatesi marka olma yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk kısmının karşılandığı Burdur'un İnsuyu Ovası, üç yıl önce başlayan sera domatesçiliğinde de marka olma yolunda ilerliyor.

İnsuyu domatesi marka olma yolunda

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk kısmının karşılandığı Burdur'un İnsuyu Ovası, üç yıl önce başlayan sera domatesçiliğinde de marka olma yolunda ilerliyor.
Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, son üç yıldır İnsuyu bölgesinde fasulyenin yanı sıra yayla sera domatesi üretildiğini söyledi. Geçen yıl zamansız kar yağışından dolayı çiftçinin zarar gördüğünü aktaran Demir, "Çiftçimiz bu yılki domates fiyatlarından memnun. Çiftçinin yüzü güldüğü gibi, tüketici de temiz ve organik domates yiyebiliyor" dedi. İnsuyu bölgesindeki çiftçilerin yayla sera domatesçiliğine önem vermelerini Ziraat Odası olarak önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Demir, "Fiyatlar 2 lira ile 3,5 lira arasında değişiyor. Domates fiyatı 1,50'den aşağı düşmezse, çiftçi para kazanır. Bu bölgenin orijinal özelliği havadar olması. Domatesin aroması harika ve raf ömrü uzun. Tüketici alıp gittiği zaman hemen çürüyen, funguslarla hastalanan bir domates çeşidi değil. Çok dayanan ve aromasını kaybetmeyen bir domates. Şu anda 400 dekar alanda, yılda 8 bin ton domates üretiliyor. Gelecek yıllarda üretimin katlanarak artacağı görülüyor. İlimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunduğu için çiftçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Üretici Cemal Arlı ise bu yıl üretimin güzel olduğunu belirterek, "Fiyatlar da iyi olunca yüzümüz güldü. Geçen yıl çok zararımız vardı. Geçen yıl 40 kuruş ile 70 kuruş arasında satabilmiştik. Bu yıl 3,5- 4 liraya kadar sattık. Bu sene domates yüz güldürdü" diye konuştu.

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