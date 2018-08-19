FİNANS

İnsuyu'nda fasulye hasadı devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılandığı belirtilen Burdur'un İnsuyu Ovası'ında fasulye hasadı sürüyor - Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "İnsuyu Ovası, günlük 150 tona yakın üretim kapasitesine sahip"

Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılandığı belirtilen Burdur'un İnsuyu Ovası'ında fasulye hasadı devam ediyor.

Ovada temmuzda başlayan fasulye hasadı, Kurban Bayramı öncesi sürüyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da hasada katılarak, tarlalarda işçilerle fasulye topladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şıldak, İnsuyu Ovası'nda çok geniş bir alanda fasulye üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede hasat edilen ürünün "İnsuyu Fasulyesi" olarak marka değerinin olduğunu dile getiren Şıldak, "İnsuyu Ovası, günlük 150 tona yakın üretim kapasitesine sahip. Mevsimsel olarak Türkiye'nin fasulye piyasasının yaklaşık yüzde 20'sine varan üretim kapasitesi bulunuyor." dedi.

Şıldak, başarılı üretimin altında yatan sebebin üründe kümelenme olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu bölgedeki üreticiler geniş alanda hep birlikte fasulye üretimi gerçekleştiriyor. Üretim çizgisinin daha da iyileştirilmesi ve üst seviyeye çıkarılması için valilik olarak yakından takip ediyoruz. Üreticilerimizin başarılı olması, verimi daha da artırması konusunda çeşitli desteklerimiz söz konusu. Bugün de fasulye hasadına katılarak buradaki üretimi yakından görme fırsatı bulduk. Görüldüğü gibi çok zevkli bir fasulye hasadı söz konusu."

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Darcan da İnsuyu Ovası'nda 8 bin dönümlük alanda genel olarak bourgondia fasulyesi üretildiğini, bu tür fasulyenin raf ömrünün uzun olduğu için daha çok tercih edildiğini anlattı. Darcan, İnsuyu bölgesinde yıllık 20-24 bin ton fasulye üretimi yapıldığını belirtti.

Fasulye üreticisi Adem Soylu ise fasulyenin tarladan çıkış fiyatının 2-2,5 lira arasında olduğunu, hasadın eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

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