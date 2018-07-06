Integral Yatırım: TL varlıklar son üç gündür pozitif ayrışıyor

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - İntegral Yatırım Menkul Değerler piyasa bülteninde, Pazartesi öncesi, haftanın son işlem gününde iç piyasada daha temkinli seyirlerin gözlemlendiğine dikkat çekilerek, "TL varlıklar, son üç gündür gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrışıyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Bu durum, USDTL ve EURTL kurlarının yukarı yönde agresif hareket etmesini engelliyor.

"Bugün, ABD’den haziran ayına yönelik açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, aynı dönemde yıllık bazda saatlik kazançların bir önceki aya göre değişim göstermemesi dikkat çekti.

"Aynı zamanda, aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4.0 seviyesine artış kaydetti. Bir önceki ayın rakamı yüzde 3.8 düzeyindeydi. Bu veri setinin ise doları tam olarak besleyemediği dikkat çekiyor.

"Ancak, şuna da dikkat çekmek gerekirse, ABD

