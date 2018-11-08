Intel ESL Türkiye Şampiyonası heyecanına MediaMarkt desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en güçlü CS:GO takımlarının tüm hünerlerini sergileyeceği Intel ESL Türkiye Şampiyonası yarı final ve final maçları, MediaMarkt’ın desteğiyle 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MediaMarkt açıklamasına göre, tüm dünyadaki e-sporseverlerin yakından takip ettiği Intel ESL'nin Türkiye Şampiyonası'nın yarı final ve final maçları 11 Kasım'da Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek.

Oyun dünyasının yıldızlarının CS:GO'da tüm yeteneklerini göstereceği ve her bir takımın Türkiye’nin en iyisi olmak için çabalayacağı turnuva, etkinliğin Twitch kanalından da canlı olarak takip edilebilecek. Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin de adresi olan MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşecek turnuvanın izleyicileri arasında Youtube ve Twitch dünyasının ünlü yıldızları da yerlerini alacak.

Oyun dünyasının merakla beklenen turnuvasına 2 yıldır destek veren MediaMarkt, Türkiye’nin en iyi CS:GO takımlarının mücadele edeceği finaller öncesi turnuvanın heyecanı mağazalarına taşıdı. 3 Kasım'da İstanbul Optimum AVM, 4 Kasım'da ise Kocaeli İzmit mağazalarında gerçekleşen etkinliklerde ziyaretçiler, Thetabeta ve Alptv ile oyun keyfini MediaMarkt Game Zone'larda yaşadı. Oyunseveler, MediaMarkt mağazasında Sanal Gerçeklik (VR), OEM ve oyun alanlarıyla son teknoloji ürünleri deneyimleme fırsatı da yakaladı.