FİNANS

Intel'in ikinci çeyrekte kar ve geliri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 00:19 | Son Güncelleme

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9, net karı da yüzde 78,6 yükseldi

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Intel'den yapılan açıklamada, 2018'in ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 17 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 14,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, firmanın yılın ikinci çeyreğindeki net karının da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 78,6 artarak 5 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,58 dolar iken, bu senenin aynı döneminde 1,05 dolara yükseldi.

Intel'in data merkezlerinden elde ettiği gelir bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 27 yükselerek 5,5 milyar dolara ulaştı ve 5,6 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin hisse başına değeri de, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 3,8 düşüşle 50,17 dolara kadar geriledi.

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