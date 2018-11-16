FİNANS

İnteltek, Azerinteltek’teki paylarını sattı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

Turkcell'in bağlı ortaklığı İnteltek, Azerinteltek’te sahip payların tamamını 19 milyon 530 bin 177 avro bedelle sattı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ (İnteltek) yüzde 51’ine iştirak ettiği Azerinteltek’te sahip paylarının tamamını sattı.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, Turkcell'in bağlı ortaklığı İnteltek'in sermayesinin yüzde 51'ine iştirak ettiği Azerinteltek'te sahip olduğu paylarının tamamını 19 milyon 530 bin 177 avro bedel karşılığında Baltech Investment LLC'ye satıldığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin, sermayesinin yüzde 55'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin ("İnteltek") sermayesinin yüzde 51'ine iştirak ettiği Azerinteltek'te sahip olduğu 51.000 AZN nominal değerdeki paylarının tamamının, Azerinteltek'in yüzde 24,5 hissedarı olan Baltech Investment LLC'ye, 19 milyon 530 bin 177 avro bedel karşılığında satışına ilişkin taraflar arasında hisse satış sözleşmesi 15 Kasım 2018 tarihinde imzalanmış olup, pay devrinin 6 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Satış bedelinin pay devir tarihinde avro olarak ödenecek olması sebebiyle, satış bedelinin ödenmesi tarihindeki kur ile hesaplanması gereken oran ve bilgiler ilgili tarihte kamuya açıklanacaktır."

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KAP Turkcell

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