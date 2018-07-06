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Inter Fresh 2018 fuarı tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar: - "Fuar, sadece yaş meyve sebze fuarı olmamalı. Biz bu fuarda, yeni üretim teknolojileriyle tohumları tanıtmalı ve farklı segmentlerde lojistik teknolojilerini de fuara dahil etmeliyiz" - ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer: - "Fuara başka ülkelerden firmalar gelip Antalya'da girişimde bulunabilirler. Böylelikle karşılıklı ithalat ve ihracat gelişebilir"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Inter Fresh'in yeni başlayan bir fuar olduğunu belirterek, "Fuar, sadece yaş meyve sebze fuarı olmamalı. Biz bu fuarda, yeni üretim teknolojileriyle tohumları tanıtmalı ve farklı segmentlerde lojistik teknolojilerini de fuara dahil etmeliyiz." dedi.

Bahar, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen Inter Fresh 2018 fuarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni üretim teknikleri, genetik olarak modifiye edilmiş ürün grupları, mekanizasyon ve lojistik teknolojileri gibi birçok tarım sektörünün oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin yaş meyve sebze üretimindeki yerine dikkati çeken Bahar, "Türkiye'de üretilen yaş meyve ve sebzenin önemli bir bölümünü burada tüketiyoruz. Bunun yaklaşık 3-4 milyon tonluk kısmını ihraç ediyoruz. Narenciye, üzüm, domates en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları arasında. En büyük müşterilerimiz de Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna. Yani yakın coğrafyamıza ihracat yapıyoruz. Hava taşımacılığıyla ilgili yaptığımız anlaşmalar sayesinde de Uzak Asya, Çin, Endonezya, Malezya'ya da ihracat yapmaya başladık." diye konuştu.

Bahar, Inter Fresh'in yeni başlayan bir fuar olduğuna değinerek, "Fuar, sadece yaş meyve sebze fuarı olmamalı. Biz bu fuarda, yeni üretim teknolojileriyle tohumları tanıtmalı ve farklı segmentlerde lojistik teknolojilerini de fuara dahil etmeliyiz. Çünkü yakın gelecekte bunlar da önem arz edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin öne çıkma potansiyeli var"

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Genel Müdürü Murat Özer de Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyanın yedinci, Avrupa'nın birinci ülkesi olduğunu, bin 730 tarım ürününü 186 ülkeye ihraç ettiğini vurgulayarak, Antalya'nın bu noktada önem taşıdığını anlattı.

Konumu itibarıyla merkez niteliğinde olan Antalya'da düzenlenecek fuarda yaş meyve ve sebze üretimiyle ilgili her alanın yer almasını istediklerini vurgulayan Özer, "Fuara başka ülkelerden firmalar gelip Antalya'da girişimde bulunabilirler. Böylelikle karşılıklı ithalat ve ihracat gelişebilir." ifadesini kullandı.

Özer, Almanya'nın yaş meyve ve sebze pazarında lojistik olarak en önemli aktörlerden olduğunu ancak Türkiye'nin daha ulaşılabilir olmasıyla bu alanda öne çıkma potansiyelinin bulunduğunu bildirdi.

Fuarda, İran, Rusya, İtalya, Romanya, Kırgızistan'ın da aralarında olduğu ülkelerin stantlarının yer alacağını belirten Özer, yaş meyve sebze sektöründe rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının da fuar alanındaki stantları ücretsiz kullanabileceğini dile getirdi.

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Fulya Sağlık da Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen çeşitli meyve ve sebzelerin sağlıklı beslenmenin ilk kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen yüksek kalitedeki ürünlerin, uygun hijyenik koşullarda üretildiğine, saklandığına ve ihraç edildiğine dikkati çeken Sağlık, "Fuarın hem ihracatçılar hem ithalatçılar için karşılıklı fayda sağlamasını istiyoruz. Fuarı mutlaka ziyaret edin, temaslarda bulunun, sebze ve meyveleri tadın. Böylelikle ticari bağların gelişeceğini düşünüyoruz." dedi.

Toplantıya yabancı temsilciler, ticaret ataşeleri, yerli sebze meyve üreticileri ve ihracatçılarıyla sektör temsilcileri katıldı.

- Inter Fresh 2018

"Inter Fresh Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı", Antalya'da 17-20 Ekim'de ilk kez kapılarını açacak. Yaş sebze ve meyve sektörünün kalbinin atacağı fuar, Antalya'dan firmalara dünyaya açılma fırsatı sunacak.

Inter Fresh 2018, yaş sebze ve meyve sektörünün üreticilerini, yurt içi ve yurt dışından ihracatçı, ithalatçı, perakendeci, toptancıları, paketleme ve ambalaj uzmanlarını, lojistik profesyonellerini, zincir market temsilcilerini, kamu ve özel sektörden paydaşlarla buluşturacak.

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Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Hakkı Bahar Inter Fresh 2018 Murat Özer

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