Inter Fresh 2018 fuarı tanıtım toplantısı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Inter Fresh'in yeni başlayan bir fuar olduğunu belirterek, "Fuar, sadece yaş meyve sebze fuarı olmamalı. Biz bu fuarda, yeni üretim teknolojileriyle tohumları tanıtmalı ve farklı segmentlerde lojistik teknolojilerini de fuara dahil etmeliyiz." dedi.

Bahar, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen Inter Fresh 2018 fuarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni üretim teknikleri, genetik olarak modifiye edilmiş ürün grupları, mekanizasyon ve lojistik teknolojileri gibi birçok tarım sektörünün oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin yaş meyve sebze üretimindeki yerine dikkati çeken Bahar, "Türkiye'de üretilen yaş meyve ve sebzenin önemli bir bölümünü burada tüketiyoruz. Bunun yaklaşık 3-4 milyon tonluk kısmını ihraç ediyoruz. Narenciye, üzüm, domates en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları arasında. En büyük müşterilerimiz de Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna. Yani yakın coğrafyamıza ihracat yapıyoruz. Hava taşımacılığıyla ilgili yaptığımız anlaşmalar sayesinde de Uzak Asya, Çin, Endonezya, Malezya'ya da ihracat yapmaya başladık." diye konuştu.