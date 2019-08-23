FİNANS

"Inter Fresh 2019" fuarına doğru

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar: - "Birlik olarak Türkiye'de yaş sebze ve meyve ihracatında ikinci sıradayız. Sadece yaş sebze ve meyvede şu ana kadar 298,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, "Birlik olarak Türkiye'de yaş sebze ve meyve ihracatında ikinci sıradayız. Sadece yaş sebze ve meyvede şu ana kadar 298,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

"Inter Fresh Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı"nın ikincisi Antalya'da 16-19 Ekim'de düzenlenecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, fuar dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, yaş sebze ve meyvenin doğrudan lojistikle alakalı olduğunu söyledi.

Çok üretmenin değil, eldeki ürünü yüksek fiyata satmanın önemli olduğuna değinen Bahar, "Yaş sebze ve meyve konusuna biz çok önem veriyoruz. Birlik olarak Türkiye'de yaş sebze ve meyve ihracatında ikinci sıradayız. Sadece yaş sebze ve meyvede şu ana kadar 298,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birim fiyatı 0,86'dan 0,94 dolara getirdik" diye konuştu.

Bazı medya kuruluşlarında Rusya'nın bazı ürünleri sinekli veya zehirli diye iade ettiği yönünde haberler yer aldığını aktaran Bahar, "Böyle bir şey yok. Bu dedikodular nereden çıkıyor o da belli değil. Çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı, o haberleri yazan sitelerin ID'lerinin yurt dışı olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

ANTEXPO Fuarcılık Genel Müdürü Murat Özer de fuarlarına 30 civarında ülkeden tedarikçi beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin tarım üretiminde dünyada yedinci, Avrupa'da birinci ülke konumunda olduğunu dile getiren Özer, 186 ülkeye, bin 730 tarımı ürünü ihraç ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin sera alanlarının da önemli olduğuna dikkati çeken Özer, "Toplam 714 bin dekar sera alanına sahibiz. Türkiye, sera endüstrisinde Avrupa'da birinci sıradadır. Biz daha fazla ihracat için tüm paydaşları buluşturacak fuarı düzenliyoruz." diye konuştu.

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BAİB Hakkı Bahar Murat Özer

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