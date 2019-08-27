Interfresh Eurasia 2019'a doğru

MERSİN (AA) - Antalya'da, ikincisi 16-19 Ekim'de düzenlenecek Yaş Meyve, Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia 2019) tanıtım toplantısı Mersin'de yapıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, fuarın kısa zamanda dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldiğini söyledi.

Fuarı desteklediklerini belirten Kızıltan, "Yaş Meyve, Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın kısa zamanda dünyanın en büyük yaş meyve sebze sektörünün fuarı olacağına inanıyoruz. Bu fuarı destekleyerek elimizi de taşın altına koyuyoruz.'' dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da fuarın, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiğini ifade ederek, "Fuarlar, dünyadaki teknolojik gelişmeleri üreticilerin ihracatçıların ayağına getiriyor. Biz bu fuara Antalya fuarı olarak bakmıyoruz. Bu fuar Türkiye'nin fuarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin turunçgil üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden olduğuna değinen Kaçmaz, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin 8 Kasım 2020'de Mersin'in ev sahipliğinde başlayacağını vurguladı.