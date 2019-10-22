FİNANS

Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik Fuarı, 26 ülkeden 600'e yakın alıcıyı ve 11 bin ziyaretçiyi ağırladı - AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer: - "Bu fuar, Türkiye'nin bir ihracat projesidir. Fuarla ülkemiz yaş meyve sebze ihracatına en az 10 milyon dolarlık katkı sağlanacak"

ANTALYA - AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer, bu yıl ikincisini düzenledikleri Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'na ilişkin, "Bu fuar Türkiye'nin bir ihracat projesidir. Fuarla ülkemiz yaş meyve sebze ihracatına en az 10 milyon dolarlık katkı sağlanacak." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen fuara, 26 ülkeden 600'e yakın alıcının katıldığını söyledi.

Katılımcı firma sayısının geçen yılki fuara göre yüzde 5 arttığını belirten Özer, yabancı alıcılarla Antalya'daki ihracatçıların yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını, özellikle Orta Doğu'dan gelen alıcıların Türk ihracatçılarla önemli bağlantılar kurduklarını ifade etti.

Fuarda, başta narenciye ürünleri olmak üzere Isparta bölgesinde yetiştirilen elmanın, Aydın ve Bursa incirinin yoğun talep gördüğünü dile getiren Özer, "Yaş meyve sebzede dünyanın buluşma noktası olmaya aday bu fuar, Türkiye'nin bir ihracat projesidir. Fuarla, ülkemiz yaş meyve sebze ihracatına en az 10 milyon dolarlık katkı sağlanacak." diye konuştu.

- Mersin, İzmir ve Ankara fuara talip

Özer, 11 bin profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuarı düzenlemek için Mersin, İzmir ve Ankara'dan talep olduğunu bildirdi.

Bu talepleri değerlendireceklerini söyleyen Özer, "Yaş meyve sebze ürünleri fuarcılık sektöründe Almanya'da yapılan dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarı Fruit Logistica'ya alternatif olmayı hedefledik." dedi.

Antalya Havalimanı'ndan, Asya, Afrika ve Avrupa'ya 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunan 255 noktaya uçuş gerçekleştirildiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

''Konaklama konusunda Antalya'nın altyapısı mükemmel. 600 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Mersin Havaalanı inşaatının 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Uluslararası ulaşım konusunda altyapı tamamlanırsa Interfresh Eurasia Fuarı'nı Mersin ve İzmir arasında iki yılda bir dönüşümlü olarak gerçekleştirebiliriz.''

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Anahtar Kelimeler:
fuar ihracat yaş sebze ve meyve

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