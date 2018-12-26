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International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Portföy, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle International Finance dergisi tarafından ‘‘Türkiye’nin En Yenilikçi Portföy Yönetim Şirketi’’ seçildi.

International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

İstanbul,26 Aralık (DHA) - Yapı Kredi Portföy, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle International Finance dergisi tarafından ‘‘Türkiye’nin En Yenilikçi Portföy Yönetim Şirketi’’ seçildi.
Yapı Kredi Portföy’ün yenilikçi bir anlayışla sunduğu ürünler sayesinde son iki yılda özellikle valörlü fonlarda pazar payını artırdığını belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, uluslararası arenada aldıkları ödül hakkında şu değerlendirmede bulundu:
“Yapı Kredi Portföy olarak istikrarlı bir şekilde valörlü fonlarda büyümeye devam ediyoruz.
“Rasyonet tarafından sağlanan verilere göre, 2016 yılsonunda serbest fonlar dışındaki valörlü fonlarda yüzde 24.9 olan pazar payımızı, 2017 yılsonunda yüzde 28.1’e çıkardık.
“Kasım 2018 tarihinde ise bu oranı yüzde 32.3’e yükselttik. Bu başarılı performansın en büyük nedenleri müşterilerimiz için ürettiğimiz yaratıcı çözümler ve bu çözümlerin yatırımcısına sağladığı fayda oldu.
“Sektörde stratejisi ile bir ilke imza atarak 2017 yılında kurduğumuz, varlık alokasyonunu strateji olarak kabul eden pasif yönetimli Birinci Fon Sepeti Fonu ile müşteri memnuniyetini daha da yükselttik.
“Risk-getiri dengesine dikkat eden kurgusu sayesinde yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören Fon Sepeti Fonu, aldığı yüksek talep sayesinde kurulmasının üzerinden bir yıl geçmeden aynı fon türleri arasında büyüklük olarak ilk sıraya yerleşti.
“Önümüzdeki yıl da müşteri memnuniyetini odağına alan yaratıcı çözümlerimizi sunmaya ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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