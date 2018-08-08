FİNANS

İnternet kullanıcısı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 59,6, internet kullananların oranı yüzde 72,9 oldu

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 59,6, internet kullananların oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), nisan ayında gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisan ayı itibarıyla bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Bilgisayar kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68,6, kadınlarda yüzde 50,6 olarak gerçekleşti. İnternet kullanım oranları ise aynı yaş grubunda erkeklerde yüzde 80,4, kadınlarda yüzde 65,5 oldu.

Her 10 hanenin 8'i internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 83,8'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 80,7 olarak kaydedilmişti.
\

- Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 82,5

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 82,5'e ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 44,5'i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 79,4'ü mobil genişbandı kullandı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 78,3 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2017 ile Mart 2018 döneminde internet kullanan bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 45,6 olarak kayıtlara geçti. Bu oran Nisan 2016-Mart 2017 döneminde yüzde 42,4 çıkmıştı. Kullanım amaçları arasında "kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme" yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı.
\

- İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 29,3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65,2'si giyim ve spor malzemesi, yüzde 31,9'u seyahat bileti ve araç kiralama hizmeti satın aldı. Aynı dönemde bireylerin yüzde 26,8'i ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, gibi tüketici elektroniği hariç), yüzde 21,1'i gıda maddeleriyle günlük gereksinimleri ve yüzde 20,6'sı da kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) satın alımı yaptı.

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 55,9, kadınlar tarafından yüzde 77,3 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Cinsiyete göre en az satın alınan ürün grubu ise erkeklerde yüzde 4,6 ile ilaç, kadınlarda yüzde 2,8 ile oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve yazılım güncellemeleri olarak kayıtlara geçti.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştıTeknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı
6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar bilişim Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması internet TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.