İnternet kullanıcısı artıyor

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 59,6, internet kullananların oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), nisan ayında gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisan ayı itibarıyla bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Bilgisayar kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68,6, kadınlarda yüzde 50,6 olarak gerçekleşti. İnternet kullanım oranları ise aynı yaş grubunda erkeklerde yüzde 80,4, kadınlarda yüzde 65,5 oldu.

Her 10 hanenin 8'i internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 83,8'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 80,7 olarak kaydedilmişti.

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- Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 82,5