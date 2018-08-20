FİNANS

İnternet kullanımı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de internet kullanan birey oranı 5 yılda yüzde 35,5, internet bağlantısı olan ev oranı da yüzde 39,2 arttı

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye'de 5 yılda internet kullanan bireylerin oranı yüzde 35,5, internet bağlantısı olan ev oranı ise yüzde 39,2 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, vergi ödemesinden alışverişe, sosyal medyadan film izlemeye kadar hayatın her alanına giren internetin kullanım oranı artıyor. 5 yıllık veriler karşılaştırıldığında, Nisan 2014'te yüzde 53,8 seviyesinde bulunan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı, bu yılın nisan ayında yüzde 72,9 olarak gerçekleşti. İnternet kullanan birey oranı, bu dönemde yüzde 35,5 artış gösterdi.

İnternetin evlerde kullanımı, bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi etkenlerle yaygınlaştı. Nisan 2014'te her 100 haneden 60'ı internete erişim imkanına sahipken, bu yılın nisan ayında her 100 haneden 84'ü bu imkana kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı bu dönemde yüzde 39,2 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde 44,2 yükselişle yüzde 82,5'e ulaştı.

- 3 erkekten 1'i internetten alışveriş yapıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı, Nisan 2014'te yüzde 30,8 iken, bu yıl nisanda yüzde 29,3'e geriledi. Cinsiyete göre alışveriş yapma oranına bakıldığında, üç erkekten birinin internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü. Kadınlarda ise bu oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
bağlantı genişbant internet kullanıcısı TÜİK

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