FİNANS

İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Dünyada ortalama genişbant indirme hızı, haziranda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 59,45 megabite yükseldi - Dünya ortalamasıyla 1 GB büyüklüğündeki bir dosya, 2,5 dakika içerisinde indirilebiliyor - Söz konusu dönemde Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı, yüzde 23,3 artışla 20,64 megabite yükselirken, Türkiye'nin ortalama indirme hızı ile 1 GB boyutundaki bir dosyayı indirmek 6 dakika 56 saniye sürüyor

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Dünyadaki ortalama genişbant indirme hızı geçen yıla göre yüzde 28,5 artış göstererek 59,45 megabite (Mbps) yükseldi. Dünya ortalamasıyla 1 GB büyüklüğündeki bir dosya 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

AA muhabirinin internet performansı araştırma platformu SpeedTest'in verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın ortalama genişbant indirme hızı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 59,45 Mbps'ye yükseldi.

Ülkelerin internet hızı ortalaması, her ay düzenli bir şekilde farklı ülkelerden yüz milyonlarca kullanıcının bağlantı özellikleri dikkate alınarak belirleniyor. Haziran ayının verilerine göre dünyanın ortalama internet indirme hızıyla 1 GB büyüklüğündeki bir veri 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

- Genişbantta en hızlı Singapur, en yavaş Türkmenistan

Genişbant internet bağlantısında en hızlı üç ülke sırasıyla Singapur (195,88 Mbps), Hong Kong (173,54 Mbps) ve Güney Kore (144,99 Mbps) oldu. ABD 119,09 Mbps hızla listede 7. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 61,02 Mbps'yle 41. sırada kendisine yer buldu.

Genişbant internette en düşük indirme hızının olduğu 3 ülke ise sırasıyla, Moritanya (3,47 Mbps), Yemen (3,15 Mbps) ve Türkmenistan (2,14 Mbps) oldu.

- Mobil internette en hızlı Güney Kore, en yavaş Doğu Timor

Genişbant internetteki hız artışı, mobil indirme hızında da gözlemlendi. Geçen yılın haziran ayında 23.09 Mbps olan dünyanın ortalama mobil indirme hızı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,8 artış sağlayarak 27,44 Mbps'ye yükseldi.

Mobil internette en yüksek indirme hızına sahip ülkeler sırasıyla Güney Kore (90.06 Mbps), Norveç (64,80 Mbps) ve Kanada (63,63 Mbps) oldu. ABD 35,02 Mbps'yle listede 37. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 30,97 Mbps ile 51. oldu.

En düşük mobil indirme hızı ise sırasıyla, Filistin (6,18 Mbps), Irak (5,50 Mbps) ve Doğu Timor'a (4,44 Mbps) ait.

- Türkiye mobil internette ABD ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktı

Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı geçen yılın haziran ayında 16,73 Mbps iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,3 artış göstererek 20,64 Mbps'ye ulaştı. Bu hızla Türkiye, dünya internet hız sıralamasında 100. sırada yer aldı. Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı ile 1 GB boyutundaki bir dosyayı indirmek 6 dakika 56 saniye sürüyor.

Mobil internet alanında ciddi yatırımlar yapan Türkiye'nin mobil indirme hızı ise geçen yıla ait verilere göre yüzde 5 artarak 35,21 Mbps'ye yükseldi. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri ortalama mobil internet hızıyla geride bırakan Türkiye, bu alanda dünyada 36. oldu.

Uzmanlar, Türkiye'nin hem genişbant hem de mobil internette dünya standartlarında ilerlemesi için altyapı çalışmalarını hızlandırması gerektiğini savunuyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mayıs ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılında 50 milyar cihazın internete bağlanacağını ve bunun internet altyapısıyla ilgili kapasite ihtiyacı doğuracağını belirterek, "Akıllı şehir, akıllı ulaşım dediğimizde bunların hepsi aslında dönüyor dolaşıyor çok temel bir yere geliyor: fiber altyapı. Bizim ülke olarak iyi bir 5G şebekesini oluşturmak için fiber altyapısını tamamlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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