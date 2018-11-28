FİNANS

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM),  ABD'de başlayan ve Türkiye'de de uygulanan yüksek indirimli alışveriş haftasında, internetten kartlı yapılan ödemelerin 975 milyon lira ile rekor kırdığını; her üç alışverişten birinin ise internet üzerinden yapıldığını duyurdu.

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ABD'de başlayan ve Türkiye'de de uygulanan yüksek indirimli alışveriş haftasında, internetten kartlı yapılan ödemelerin 975 milyon lira ile rekor kırdığını; her üç alışverişten birinin ise internet üzerinden yapıldığını duyurdu.

BKM’nin açıkladığı verilere göre, 23 Kasım Cuma günü 3.4 milyar lira değerinde kartlı ödeme gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 38 arttı.
İndirimlerin etkisiyle bir günde iki milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırılırken bir önceki yılın aynı gününde internetten ödemelerde 1.2 milyon farklı kartın kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yıl internetten ödemelerde kullanılan kartlar yüzde 80 arttı. Bu günde kullanılan kartların yüzde 5.0’i yani 110 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.
İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında, 23 Kasım Cuma günü 975 milyon lira tutarında kartlı ödemenin internetten gerçekleştiği görüldü. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 68 artarken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.
Kartlarla toplam 975 milyon lira tutarında internetten ödeme yapılan 23 Kasım 2018’de ödemelerin 602 milyon lirası yani yüzde 62’si elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37’sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17’sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8.0’ini oluşturdu.
İnternetten alışverişlerin yüzde 36’sı yani üçte biri İstanbul’daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40’la Iğdır, yüzde 34’le Kırklareli ve yüzde 33’le Çanakkale oldu.

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