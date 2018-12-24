İnternetten kartlı ödemeler kasımda yaklaşık yüzde 50 arttı

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödeme artışı yüzde 47 oldu.

BKM, kasım ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayı sonunda Türkiye'de 65,9 milyon adet kredi kartı ve 144,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında yüzde 11'lik artış yaşandı. Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedi 210 milyon adedi aştı.

Banka kartları ve kredi kartlarıyla kasım ayında toplam 72 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,7 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Geçen yılın aynı ayına göre banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 35'lik ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 20'lik artış görüldü. Toplam kartlı ödemeler ise yüzde 21 büyüdü.