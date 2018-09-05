İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İSTANBUL, (DHA)- ANNE, bebek ve oyuncak kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada internet üzerinden yapılan oyuncak alışverişinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 89 arttığını açıkladı. Elde edilen verilere göre erkekler kadınlardan iki kat daha fazla alışveriş yaparken, İstanbul, Aydın, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en fazla alışveriş yapan iller olarak sıralandı.

Oyuncak alışverişi yapan yaş grubunda 25-35 yaş aralığı öne çıkarken, en çok tercih edilen oyuncaklar oyun hamurları, legolar, yapbozlar, bilim oyuncakları, kutu oyunları ve öğretici oyuncaklar oldu. Yaşa uygun oyuncak seçiminin çocuğun gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Hepsiburada yetkilileri şöyle konuştu:

‘’Çocuklar her oyuncakla oynar mantığıyla hareket etmek doğru değil. Oyun ve oyuncaklar belirlenirken oyunun amacına da odaklanılması gerekir. Oyuncaklar çocuk gelişimine verdikleri destek kapsamında uzmanlarca dört kategoriye ayrılıyor. Bunlar, fiziksel ve kas gelişimine yardımcı olanlar (puzzle, küp vb.), beş duyuyu açanlar (su oyuncakları, oyun hamurları vb.) hayal kurmaya ve sosyal gelişmeye yardımcı olanlar (kitaplar, bebekler, arabalar vb.) ve yaratıcılığı teşvik edenler (boyama kalemleri, kağıtlar vb.).