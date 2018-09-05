FİNANS

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

  ANNE, bebek ve oyuncak kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada internet üzerinden yapılan oyuncak alışverişinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 89 arttığını açıkladı.

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İSTANBUL, (DHA)- ANNE, bebek ve oyuncak kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada internet üzerinden yapılan oyuncak alışverişinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 89 arttığını açıkladı. Elde edilen verilere göre erkekler kadınlardan iki kat daha fazla alışveriş yaparken, İstanbul, Aydın, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en fazla alışveriş yapan iller olarak sıralandı.

Oyuncak alışverişi yapan yaş grubunda 25-35 yaş aralığı öne çıkarken, en çok tercih edilen oyuncaklar oyun hamurları, legolar, yapbozlar, bilim oyuncakları, kutu oyunları ve öğretici oyuncaklar oldu. Yaşa uygun oyuncak seçiminin çocuğun gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Hepsiburada yetkilileri şöyle konuştu:

‘’Çocuklar her oyuncakla oynar mantığıyla hareket etmek doğru değil. Oyun ve oyuncaklar belirlenirken oyunun amacına da odaklanılması gerekir. Oyuncaklar çocuk gelişimine verdikleri destek kapsamında uzmanlarca dört kategoriye ayrılıyor. Bunlar, fiziksel ve kas gelişimine yardımcı olanlar (puzzle, küp vb.), beş duyuyu açanlar (su oyuncakları, oyun hamurları vb.) hayal kurmaya ve sosyal gelişmeye yardımcı olanlar (kitaplar, bebekler, arabalar vb.) ve yaratıcılığı teşvik edenler (boyama kalemleri, kağıtlar vb.).

OYUNCAK GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Ebeveynler oyun ve oyuncakları seçerken çok dikkatli olmalı. Oyun ve oyuncakların kullanma kılavuzları dikkatlice incelenmeli. Kılavuzlarda yer alan uyarıların çocuklara anlatılması olası kazaların önüne geçmede çok önemli. Çocukların güvenliğini sağlamak adına ambalaj ve poşetler ile oynamalarına da izin verilmemeli. Özellikle küçük parçaları içeren oyun ve oyuncaklarla oynarken çocuklar ebeveynin gözetiminde olmalı ve oyuncaklar sık aralıklarla kontrol edilerek, kırılmış veya bozuk olanların atılmasına özen gösterilmeli. Aynı zamanda, CE (ürünlerin AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi işaret) işareti olmayan oyuncaklar asla satın alınmamalı ve güvenliği tehdit eden ürünler Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesindeki "Ürün güvenliği şikayet ve ihbar formu" kanalıyla bildirilmeli.

ZEKA OYUNLARI IQ’YU ARTIRIYOR

Kaliforniya’da yer alan Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre zeka oyunları oynayan çocukların IQ’sunda yüzde 13'lük bir artış gözlemlendiği ve yaratıcı, hayal gücünü geliştiren oyunların çocukların beyin ve kişilik gelişimlerine önemli katkılarda bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmadan bağımsız olarak okul öncesi dönemde de çocukların keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade edebilmeleri için oyun ve oyuncağın önemi unutulmamalı ve 0-3 ya da 3-5 yaş grubu çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli oyun ve oyuncaklar tercih edilmeli. Bu kapsamda Hepsiburada’nın “Çocuklar Öğrenerek Oynasın” kampanyası ebeveynler i bekleyen alternatifler arasında yer alıyor."

(FOTOĞRAF)

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

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