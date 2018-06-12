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İNTES'ten büyüme değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu: - "Türkiye ekonomisi, hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, "Türkiye ekonomisi, hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Büyüme rakamının, Türkiye ekonomisinin sağlamlığını ispatladığını vurgulayan Koloğlu, "Ekonomin öncü göstergeleri 2017'de yakalanan başarının devam edeceğini kanıtlamaktadır. Zira sanayi üretim ve dış ticaret endeksleri, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranları pozitif yönlü büyümesini sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi, hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, yüzde 6,9 büyüyen inşaat sektörünün büyümede önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, bu dönemde reel sektörü destekleyici hükümet politikalarının sayesinde iş dünyasının yatırımlar konusunda geleceğe pozitif baktığını aktardı. Koloğlu, "Özellikle konut sektöründe KDV ve tapu harcı oranında gerçekleşen indirimler, gayrimenkul sektörüne olumlu olarak yansımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Koloğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörü olarak dev yapılar inşa ediyoruz. Yüksek maliyetli projelerin yapımında edindiğimiz tecrübeleri geliştiriyoruz. Bu noktada iş gücümüzün niteliklerinin daha da geliştirilmesi önemli bir unsur olacak. Nitelikli, kayıtlı, işçi inşaat sektörünü de ülke ekonomisini de büyütür. Üretimde verimlilik ve kalite arttığı sürece Türkiye, Orta Vadeli Program'da 2018 yılı için öngörülen yüzde 5,5'lik büyüme oranını rahatlıkla yakalayacak hatta geçecektir. İnşaat sektörüne yapılan yatırımlarla Türkiye yeni başarı hikayelerini tüm dünyaya duyurarak, 2023 vizyonuna hız kesmeden devam edecektir."

Koloğlu, 2018'in kalan çeyreklerinde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek reformlara odaklanmak gerektiğine işaret ederek, "24 Haziran'da yapılacak seçimler, belirsizliğin yerini istikrar ortamına bırakması açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Seçim gündeminin geride bırakılmasıyla yılın ikinci yarısında Türkiye yatırımlara, istihdama ve ekonomik büyümeye odaklanabilecektir." ifadelerini kullandı.

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