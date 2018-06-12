İNTES'ten büyüme değerlendirmesi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, "Türkiye ekonomisi, hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Büyüme rakamının, Türkiye ekonomisinin sağlamlığını ispatladığını vurgulayan Koloğlu, "Ekonomin öncü göstergeleri 2017'de yakalanan başarının devam edeceğini kanıtlamaktadır. Zira sanayi üretim ve dış ticaret endeksleri, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranları pozitif yönlü büyümesini sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi, hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, yüzde 6,9 büyüyen inşaat sektörünün büyümede önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, bu dönemde reel sektörü destekleyici hükümet politikalarının sayesinde iş dünyasının yatırımlar konusunda geleceğe pozitif baktığını aktardı. Koloğlu, "Özellikle konut sektöründe KDV ve tapu harcı oranında gerçekleşen indirimler, gayrimenkul sektörüne olumlu olarak yansımıştır." değerlendirmesinde bulundu.