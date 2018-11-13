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İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

İNTES Başkan Vekili Gürhan Özdemir: - "Mesleki yeterlilik belgesi olmayan inşaat işçileri 11 Kasım 2019'dan sonra şantiyelerde çalıştırılamayacak" - "İnşaat firmalarının ve işçilerimizin inşaat işçisi mesleği belgelendirme çalışmalarında teşviklerden yararlanmak için bir an önce harekete geçmesini öneriyoruz"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkan Vekili Gürhan Özdemir, 11 Kasım 2019'dan itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan inşaat işçilerinin şantiyelerde çalıştırılamayacağını belirterek, "İnşaat firmalarının ve işçilerimizin inşaat işçisi mesleği belgelendirme çalışmalarında teşviklerden yararlanmak için bir an önce harekete geçmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Özdemir, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısında yayımlanan "Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"de inşaat işçiliği mesleğinin de yer almasının sektör açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi Başkanı da olan Özdemir, inşaat işçisinin en az diğer meslek dalları kadar tehlikelere maruz kaldığını, iş sağlığı ve güvenlik önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma risklerinin bulunduğunu kaydetti. Özdemir, bu nedenle inşaat işçiliği mesleğinin zorunluluk kapsamına alınması gerektiğini gerekli platformlarda dile getirdiklerini ifade etti.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun iş sağlığı ve güvenliğine çok olumlu katkıları olmasının yanında şantiyelerde verimliliği de artırdığını vurgulayan Özdemir, "İnşaat sektöründe işinde yetkin olmayan çalışanlar hem kendilerinin hem de çevresindeki çalışanların yaşamlarını tehlikeye sokuyor. Oysa iş kazalarının çoğunu mesleki yeterlilik belgeli, eğitimli iş gücüyle önlemek mümkün. Mesleki yeterlilik belgesine sahip eğitimli işçiler, iş güvenliği açısından daha bilinçli oluyor, uyarı ve önlemler konusunda daha dikkatli davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yayınlanan son tebliğle 18 mesleğin tamamının zorunluluk kapsamına girdiğini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Zorunluluk kapsamındaki tüm mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan adayların belge masrafı ve sınav ücretleri devlet tarafından karşılanıyor.
Teşvik kapsamındaki bu mesleklere son olarak inşaat işçisi de eklenmiş oldu. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan inşaat işçileri tebliğin yayım tarihinden 12 ay sonra yani 11 Kasım 2019'dan sonra şantiyelerde çalıştırılamayacak. İnşaat firmalarımızın ve işçilerimizin inşaat işçisi mesleği belgelendirme çalışmalarında teşviklerden yararlanmak için bir an önce harekete geçmesini öneriyoruz."

Özdemir, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olanların 31 Aralık 2019'a kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının fondan karşılanacağını bildirdi.

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Gürhan Özdemir inşaat işçisi İNTES Mesleki Yeterlilik Belgesi

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