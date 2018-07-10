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İNTES'ten yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesinin, ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum, kabinede yer alan bakanlara başarılar diliyorum"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı, başarılar diledi.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, geçmiş dönem deneyimini bugüne taşıyan, kurum yapılanmalarındaki değişiklikler ve yeni isimlerle tazelenen kabinenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi mutlu yarınlara taşıyacak hizmetlerde bulunacağına inandığını belirtti.

Kabinede yer alan, alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip yeni bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının, ekonomi, siyasi ve sosyal alanda yapılacak reformlara yeni bir dinamizm katacağına işaret eden Koloğlu, Türkiye'nin istikrarlı şekilde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin atacağı kararlı adımlarla ülkenin yüksek faiz, enflasyon sarmalına düşmeden dengelerin realize olacağı bir sürece gireceğine dikkati çeken Koloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte kamu ve özel sektör olarak eş güdüm içinde hareket etmeli, yapısal sorunlarımız üzerinde yoğunlaşmalıyız. Enflasyonu, orta ve uzun vadeli reformlarla düşürmeliyiz. Yatırım ortamını iyileştirerek, iş dünyası olarak rekabet gücümüzü artırmalıyız. Terör örgütlerine dönük yürütülen kararlı mücadelenin sağladığı başarıyla OHAL'in kaldırılması kararı da yurt dışı piyasalarda normalleşme süreci sinyali verecek, yurt içinde ekonomik ve psikolojik olumlu etkileri olacaktır. İnşaat sanayicileri olarak hükümetimizden alacağımız güçle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Daha güçlü Türkiye için özel sektör işveren örgütü olarak, hem devletimiz hem de işçi tarafıyla uyumlu çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında milletimize hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kabinede yer alan tüm değerli bakanlarımıza başarılar diliyorum. Hükümetimizin başarılı olması için inşaat sanayicileri olarak üzerimize düşeni yapmaya daima hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Celal Koloğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İNTES

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