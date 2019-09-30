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İNTES'ten YEP değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "Bu program (YEP), Türkiye ekonomisinin gelecek dönem projeksiyonunu ortaya koyan ve gelecek üç yılda atılacak adımları içeren değerli bir yol haritası"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), Türkiye ekonomisinin gelecek dönem projeksiyonunu ortaya koyan ve üç yıl boyunca atılacak adımları içeren değerli bir yol haritası olduğunu belirtti.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Değişim Başlıyor" temasıyla tanıttığı YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir önceki programın dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine inşa edildiğini anımsatan Koloğlu, "Bugün açıklanan programın hedefinin dengelenme dönemi kazanımlarının korunarak ikinci faza taşınması, dengelenmeden değişime geçiş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda titizlikle hazırlanmış, ülke gerçekleriyle uyumlu bir program olduğunu kaydeden Koloğlu, enflasyonun yüzde 5'in altına indirilmesi temel hedefini çok önemli bulduklarını, hedefe dair kararlı tutumun yurt içi ve yurt dışı piyasalara güven vereceğini bildirdi.

- "Kredi kanallarının açılmasını kıymetli buluyoruz"

İnşaat sektörü ve YEP'teki sektörü ilgilendiren adımlara da değinen Koloğlu, inşaatın yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcılarından olduğunu ifade etti.

İnşaat sektörünün büyümesinin ülke ekonomisinin kalkınması açısından önemine dikkati çeken Koloğlu, "Sektöre yapılan her yatırım çevresine de yaşam vererek yeni yatırım alanlarını tetiklemekte, kendisine bağlı harekete geçirdiği sektörlerle ekonomik büyümeye ivme kazandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörünün istihdama katkısını da vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat, bağlı sektörleri dikkate alındığında, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan bir kapasiteye sahiptir. Sayın Bakanımızın sunumunda da ifade ettiği üzere tamamlanmaya yakın projelerin desteklenmesi ile inşaat sektöründeki istihdam kayıplarının belli ölçüde azalacağına inanıyoruz. Kredi kanallarının açılması yönündeki vurguyu da sektör olarak kıymetli buluyoruz. Türkiye'nin altyapı ve üstyapı alanında acil öncelik bekleyen projelere hız verilmesi ve enerji, ulaştırma, tarımsal altyapı, şehirleşme, konut alanların hayata geçirilecek yatırımlarla sektör, yeniden ekonomik büyümenin taşıyıcı gücü olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Celal Koloğlu İNTES YEP

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