FİNANS

"Invitation Only etkinliğinde bin 544 iş görüşmesi gerçekleşti"

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

EVSİD Başkanı Burak Önder: - "İki gün süren etkinlikte ilk belirlemelere göre, bin 544 iş görüşmesi gerçekleşti" - "Türk ev ve mutfak sanayicileri olarak, yeni pazarlar peşinde koşmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliğinde ilk belirlemelere göre, bin 544 iş görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliği, 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancıyı Türk firmaları ile buluşturdu. Davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ı ilk kez Türkiye'ye gelirken, yeni ticari bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, bu etkinliğin, hem kendilerinin hem de katılımcı firmaların yaptıkları değerlendirmelere göre şimdiye kadar yapılanlar arasında en verimlisi olduğunu belirtti.

Konuk satın almacı sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını aktaran Önder, "Artık etkinlik gelenekselleşmeye başladı. Gerek Türk firmalarının ve ürünlerinin rekabet avantajı gerekse alıcı firmaların Türkiye'ye güveninin artması sonucu işe dönüşen görüşme sayısı fazlalaştı. İki gün süren etkinlikte ilk belirlemelere göre, bin 544 iş görüşmesi gerçekleşti. Bu, ortalamada her firmanın 38 iş görüşmesi yapması anlamına geliyor ki, çok iyi bir sayı. Gelen firmaların komite tarafından ön değerlendirmesi yapılan nitelikli alıcılar olduğu düşünülürse, bu görüşme sayılarının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

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- "Siparişlerin verildiğini duymak sevindiriciydi"

Burak Önder, normalde bu tür iş görüşmelerinde hemen bağlantı yapılması ve görüşmelerin siparişe dönüşmesinin zaman aldığını belirterek, "Ancak hem yabancı alıcı firmalar hem de programa katılan üreticiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, siparişlerin verildiğini duymak sevindiriciydi. Konuk firmaların yaklaşık yüzde 10'luk bölümü, bir önceki yıl katılan ve potansiyeli olduğu düşünülerek tekrar davet edilen firmalardı. Bu firmaların da alımlarını 2018'de artıracakları bilgisini aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Önder, hemen hemen tüm bölgelerle yeni iş bağlantılarının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ekvador, Meksika, Peru, Kolombiya, Arjantin, İrlanda, Brezilya, Hırvatistan, Hindistan, Polonya.... Tüm bölgelerden siparişler geldi ve yeni bağlantılar tesis edildi. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde de yeni siparişlere dönüşme ihtimali yüksek görünüyor. Türk ev ve mutfak sanayicileri olarak, yeni pazarlar peşinde koşmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

Önder, gelecek yıl bu etkinliği yurt içinde biraz daha büyüteceklerini, ayrıca yurt dışına da taşıma hedeflerinin olduğunu bildirdi.

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