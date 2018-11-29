"Invitation Only etkinliğinde bin 544 iş görüşmesi gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliğinde ilk belirlemelere göre, bin 544 iş görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliği, 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancıyı Türk firmaları ile buluşturdu. Davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ı ilk kez Türkiye'ye gelirken, yeni ticari bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, bu etkinliğin, hem kendilerinin hem de katılımcı firmaların yaptıkları değerlendirmelere göre şimdiye kadar yapılanlar arasında en verimlisi olduğunu belirtti.

Konuk satın almacı sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını aktaran Önder, "Artık etkinlik gelenekselleşmeye başladı. Gerek Türk firmalarının ve ürünlerinin rekabet avantajı gerekse alıcı firmaların Türkiye'ye güveninin artması sonucu işe dönüşen görüşme sayısı fazlalaştı. İki gün süren etkinlikte ilk belirlemelere göre, bin 544 iş görüşmesi gerçekleşti. Bu, ortalamada her firmanın 38 iş görüşmesi yapması anlamına geliyor ki, çok iyi bir sayı. Gelen firmaların komite tarafından ön değerlendirmesi yapılan nitelikli alıcılar olduğu düşünülürse, bu görüşme sayılarının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.