FİNANS

"IoT cihazlar kişisel veri güvenliğini tehdit ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

Komtera Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, giderek yaygınlaşan "şeylerin interneti"ne (IoT) bağlı cihazların, kişisel veri güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti ve kişisel verilerin "mutlaka korunması gerektiğini" vurguladı.

Elif Varan / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Komtera Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, giderek yaygınlaşan "şeylerin interneti"ne (IoT) bağlı cihazların, kişisel veri güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti ve kişisel verilerin "mutlaka korunması gerektiğini" vurguladı.
Kullanıcılar için en uygun havayolu biletlerini bulabilen, aktarma ve bekleme sürelerini hesaplayabilen, rezervasyon yapabilen, banka hesap bakiyelerini kontrol ve teyit eden, yapılacak satın alımlarda kredi limitlerinin yeterliliği konusunda bilgi veren, sorulan soruları anında yanıtlayabilen ve hatta kullanıcıların yerine düşünebilen IoT cihazların kullanımı giderek artıyor.
Gökalp, sadece kullanımın değil, gündelik hayat ihtiyaçları düşünülerek bu cihazlara eklenen yapay zeka temelli fonksiyonların da artık sınır tanımadığını belirtti.
Gökalp’e göre bir diğer sorunu da günümüzde bu sistemlerin hacker olarak adlandırılan kötü niyetli bilgisayar korsanlarının radarına girmesi oluşturuyor.
Örneğin, Michigan Üniversitesi araştırmacıları, bazı akıllı ev platformları ile entegre çalışan sistemlere, duman alarmını çalıştırma yoluyla kapıları açtıran güvenlik kusurlarını ortaya çıkarmıştı.
Araştırma sonuçlarına göre, üzerinde entegre kamera bulunan bu televizyonların kamera sistemleri uzaktan kontrol edilebiliyor ve böylece kullanıcılar izlenerek özel hayata dair kayıtlar alınıyor.
Bütün bu durumların kişisel veri ve özel yaşam konusunda ciddi riskler teşkil etmesi nedeniyle Ziya Gökalp, her ne kadar akıllı ev teknoloji üreticileri IoT güvenliği konusunda yatırımlar yapmaya başlamış olsa da cihaz sistemlerinin güvenlik kuralları ve üçüncü parti güvenlik uygulamaları ile mutlaka korunması gerektiğini vurguluyor.
Gökalp, akıllı ev teknolojilerine iki faktörlü veya biyometrik kimlik doğrulamaları eşliğinde erişim gerçekleştirmenin öneminin altını çizerken yetkisiz erişimlerden korunmak adına ağ geçitlerinde Birleşik Tehdit Yönetimi kullanımının kaçınılmaz olduğunu da belirtti.
IoT cihazlar arasında olan akıllı radyatör, soğutucu, bulaşık ve çamaşır yıkama makineleri, aydınlatma, güvenlik kamerası, alarm sensörleri ve TV’lerin üretimine başlayan yüzlerce farklı üretici bulunuyor.
Ayrıca, IoT cihazlar ile sosyal medya platformlarının yönetilmesi üzerine entegrasyon çalışmaları da yapılıyor.
Bu bağlamda evde hasta bakım ve çocuk gözetim sistemleri ile entegrasyon, kişisel asistanlığın bir diğer gündem maddesini oluşturuyor.
Berg Insight tarafından yapılan yakın tarihli bir analiz ve tahmin çalışmasına göre, 2021 yılında sadece Kuzey Amerika'da 73 milyon akıllı konutun olması ve bunların hemen hepsinde bahsedilen IoT cihazların kullanılması bekleniyor.
IDC verileri de 2025’de dünyada 80 milyar cihazın internete bağlı olacağını öngörüyor.
Bu veriler ışığında tüm dünyadaki toplam kullanım öngörülerek geleceğin teknolojisinin ne kadar hızlı yaygınlaştığı tahmin edilebiliyor.

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