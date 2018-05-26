IPA anlaşmalarındaki vergi iadelerine düzenleme

Buna göre, IPA I kapsamında, Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicisine sözleşme süresinden sonra KDV'li ya da KDV'siz fatura düzenlenmesi halinde, yüklenici veya tedarikçi tarafından üstlenilen KDV'ye ilişkin iade yapılabilecek. Bu iade, mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın işin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi şartıyla mümkün olacak.

IPA II kapsamında da Avrupa Birliği yüklenicisine sözleşme süresinden sonra KDV'li ya da KDV'siz fatura düzenlenmesi halinde, yüklenici veya tedarikçi tarafından üstlenilen KDV'ye ilişkin iade yapılabilecek. Bu iadenin yapılması için mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın hizmet ya da işin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi gerekecek.

Tebliğle, yüklenicilere vergi iadesi yapmakla görevli vergi dairelerinde de değişikliğe gidildi.

