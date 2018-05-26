IPA anlaşmalarındaki vergi iadelerine düzenleme

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçeve anlaşmaları kapsamında yapılacak katma değer vergisi (KDV) iadelerine ilişkin hususlar düzenlendi.
Maliye Bakanlığının, "Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile " Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğlerle, IPA çerçeve anlaşmalarında yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esasları belirledi.
Buna göre, IPA I kapsamında, Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicisine sözleşme süresinden sonra KDV'li ya da KDV'siz fatura düzenlenmesi halinde, yüklenici veya tedarikçi tarafından üstlenilen KDV'ye ilişkin iade yapılabilecek. Bu iade, mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın işin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi şartıyla mümkün olacak.
IPA II kapsamında da Avrupa Birliği yüklenicisine sözleşme süresinden sonra KDV'li ya da KDV'siz fatura düzenlenmesi halinde, yüklenici veya tedarikçi tarafından üstlenilen KDV'ye ilişkin iade yapılabilecek. Bu iadenin yapılması için mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın hizmet ya da işin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi gerekecek.
Tebliğle, yüklenicilere vergi iadesi yapmakla görevli vergi dairelerinde de değişikliğe gidildi.
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