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IPA fonlarının kullanımını sağlayacak kamu idareleri belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

AB'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında sağlanan fonların etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belli oldu - Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi

Avrupa Birliği'nden (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağlanan fonların etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belirlendi.

Söz konusu fonların kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayımlandı.

Genelge kapsamında fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belli olurken, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG) olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi.

UYG, Türkiye'ye IPA II altında sağlanacak fonların mali yönetiminden ve işlemlerin mevzuata uygun ve düzenli olarak yapılmasından genel olarak sorumlu olacak.

Ulusal Programlama Uyum Koordinatörlüğü (UPUK) görevini ise Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı yürütecek.

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