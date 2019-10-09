IPARD-2 kapsamında destek sağlanacak projeler belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacak 182 projenin onaylandığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak, kırsala daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-2 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresinden açıklandığını ifade eden Pakdemirli, hayvancılık ve işleme -pazarlama sektörlerinde Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 182 projenin onaylandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecinin başladığına işaret etti.

Pakdemirli, bu kapsamda 182 projeye toplam 200 milyon lira hibe sağlanacağını belirterek, "Bu hibe sayesinde kırsalda 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapılması ve bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Onaylanan ve hibe desteği alacak 182 projenin 71'i besi çiftliği, 44'ü süt çiftliği, 13'ü broyler, 1'i yumurtacılık, 12'si süt işleme, 5'i kırmızı et işleme, 1'i su ürünleri işleme, 35'i de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor." bilgilerini paylaştı.