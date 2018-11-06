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İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, "Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK desteğiyle, absorbe olmayan ameliyat ipliği geliştirdik.

İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, "Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK desteğiyle, absorbe olmayan ameliyat ipliği geliştirdik. Bursamızda bu fabrika yatırımını yapacak melek yatırımcı bulunabilirse, ülkemiz ciddi bir tasarruf sağlamış olacak" dedi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısına; meclis üyelerinin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Müdürü Ramazan Yalman, Tekstil Mühendisi Yunus Emre Akyol, Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal katıldı. Bursa ile özdeşleşmiş ipeğin çeşitli aşamalarını dönem dönem gündeme getiren BTB, bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bursa'nın önemli bir değeri olan ipeği meclis gündemine de taşıyan BTB, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.
'İPEKLE İLGİLİ GÜNDEMİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'
Meclis oturumunda konuşan BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, "Bursa'nın her değerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. İpek de bunların başında geliyor. Bursa'yla özdeşleşmiş ipek üretiminin günün şartlarına uygun olarak revize edilerek sürdürülmesi çok önemli. Bununla birlikte ipeğin hiç bilinmeyen stratejik bir boyutu da var. Şehrin var olan değerlerinin kaybolmaması ve tekrar canlanması için pazar oluşturulması da önemli. Tüm bunlarla ilgili gündem oluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıca meclis üyelerimize, özellikle yurt dışından gelen misafirlerine Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin gezdirilerek üretilen ürünlerin yerinde, daha yakından tanıtılmasına ve hediye edilmesi konusunda verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.
İPEKTEN AMELİYAT İPLİĞİ ÜRETİLDİ
Mecliste konuşan ve ipeğin tarihsel sürecini anlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal ise ipeğin stratejik boyutuna dikkat çekti. Ünal şunları söyledi:
"Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında absorbe olmayan ameliyat ipliği geliştirdik. Yine bu süreçte Türkiye'nin ilk ipek Ar-Ge laboratuvarını kurduk. Daha detaylı teknik çalışmalarımız da oldu. Tüm bu teknik çalışmalar neticesinde yerli ameliyat ipliğini yapmış olduk. Bunu yurt dışından gelen ve kullanılan ameliyat iplikleriyle karşılaştırdık ve kalite konusunda başa baş olduğunu da gördük, çok mutlu olduk. Bunu üretme aşamasına geldik artık. Ülkemizde yerli ameliyat ipliği üreten fabrika yok. Bu konuda hâlâ dışa bağımlıyız. Bursamızda bu fabrika yatırımını yapacak melek yatırımcı bulunabilirse, ülkemiz ciddi bir tasarruf sağlamış olacak."
Mehmet Ünal, tarihte kozanın ve bugün de tekstilin merkezi olan bir şehirde, bu kadar katma değeri yüksek ve stratejik bir ürünün üretilmesinin hem kent hem de milli ekonomi için ciddi manada katkı sağlayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

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