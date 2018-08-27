İpek Doğal Enerji'nin karı arttı

Koza Holding'e bağlı İpek Doğal Enerji Kaynakları AŞ'nin bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artışla 444 milyon 600 bin liraya yükseldi.

Koza Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında mahkeme kararıyla el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyımlığına verilen şirketin, TMSF yönetiminde karlılığının ve verimliliğinin artarak güçlenmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin geçen yılın ilk altı aylık döneminde 251 milyon 800 bin lira olan konsolide net dönem karının, bu yılın aynı döneminde yüzde 77 artarak 444 milyon 600 bin liraya yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca şirketin faaliyet raporunda, 30 Haziran 2017 itibarıyla 1 milyar 924 milyon 100 bin lira olan dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin, 30 Haziran 2018 itibarıyla 376 milyon 700 bin liralık artarak 2 milyar 300 milyon 800 bin liraya ulaştığı belirtildi.

