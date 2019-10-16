iPhone 11, Amazon'da ön siparişle satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Apple'ın en yeni serisi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, "amazon.com.tr" üzerinden 7 bin 291 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuldu.

Amazon.com.tr'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, "amazon.com.tr" üzerinden ön siparişle satışa açıldı.

Tüketiciler, 64/128/256/512 GB dahili depolama alanları ve 8 farklı renkle gelen telefonlara "amazon.com.tr"de uygun fiyat ve güvenilir teslimat avantajıyla sahip olabilecek.

iPhone 11 serisinden 64 GB'lık model 7 bin 291 TL'ye, 128 GB'lık model 7 bin 741 TL'ye, 256 GB'lık model 8 bin 590 TL'ye, iPhone 11 Pro 64 GB 10 bin 988 TL'ye, 256 GB 12 bin 286 TL'ye, 512 GB ise 13 bin 985 TL'ye sipariş verilebiliyor.

Serinin en son modeli iPhone Pro Max'ın ise 64 GB'lık modeli 11 bin 987 TL'den, 256 GB'lık modeli 13 bin 285 TL'den, 512 GB'lık modeli ise 14 bin 983 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuluyor.

Amazon.com.tr üzerinden istenilen yere istenilen zamanda sipariş verebilme imkanına sahip tüketiciler, telefonlara lansman tarihinden çok kısa bir süre sonra sahip olabilecekler.

