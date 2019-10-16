FİNANS

iPhone 11, Amazon'da ön siparişle satışa sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Apple'ın en yeni serisi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, "amazon.com.tr" üzerinden 7 bin 291 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Apple'ın en yeni serisi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, "amazon.com.tr" üzerinden 7 bin 291 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuldu.

Amazon.com.tr'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, "amazon.com.tr" üzerinden ön siparişle satışa açıldı.

Tüketiciler, 64/128/256/512 GB dahili depolama alanları ve 8 farklı renkle gelen telefonlara "amazon.com.tr"de uygun fiyat ve güvenilir teslimat avantajıyla sahip olabilecek.

iPhone 11 serisinden 64 GB'lık model 7 bin 291 TL'ye, 128 GB'lık model 7 bin 741 TL'ye, 256 GB'lık model 8 bin 590 TL'ye, iPhone 11 Pro 64 GB 10 bin 988 TL'ye, 256 GB 12 bin 286 TL'ye, 512 GB ise 13 bin 985 TL'ye sipariş verilebiliyor.

Serinin en son modeli iPhone Pro Max'ın ise 64 GB'lık modeli 11 bin 987 TL'den, 256 GB'lık modeli 13 bin 285 TL'den, 512 GB'lık modeli ise 14 bin 983 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuluyor.

Amazon.com.tr üzerinden istenilen yere istenilen zamanda sipariş verebilme imkanına sahip tüketiciler, telefonlara lansman tarihinden çok kısa bir süre sonra sahip olabilecekler.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor
İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destekİstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amazon.com.tr iphone 11

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.