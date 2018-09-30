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İpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

HİNDİSTAN, Pakistan ve Çin’den ithal edilen ipliklerle dokunan Türk bayrağının üretim maliyeti, doların yükselmesiyle arttı.

İpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttı

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- HİNDİSTAN, Pakistan ve Çin’den ithal edilen ipliklerle dokunan Türk bayrağının üretim maliyeti, doların yükselmesiyle arttı. Kumaşın metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör şimdi 7,5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, "Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik" dedi.
Dolardaki yükselme Türk bayrağının imalatında hammadde olarak kullanılan iplik ve mürekkeplerin, Hindistan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden ithal edilmesi nedeniyle ulusal değer olan bayrağın maliyetini yükseltti. Kumaşın metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör şimdi 7,5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, eskiden Söke ve Çukurova’da iplik dokuma fabrikaları olduğunu hatırlatarak, son yıllarda ithalatın daha az maliyetli olması nedeniyle ülkenin iplik dokuma, cırcır fabrikasını ve dokumayı terk ettiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik. Türk bayrağının ipliği ve kumaşı şu an Uzakdoğu'dan gelmekte. Birçok iş yeri kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu durumu düzeltmek için tüketen değil, üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Millet olarak bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Acilen bu sorunların çözülmesini arz ediyorum" dedi.
'YÜKSEK KUR BAYRAĞIN İPİNİ VURDU'
İplikleri Türkiye'de üretmenin maliyetinin ithal etmekten 3 kat fazla olduğu savunan bayrak ve flama imalat fabrikası sahibi Aslan As, şunları söyledi:
"Zamanında kurun düşük olması nedeniyle üretici Türkiye'de kumaşı üretirken, iplikleri maliyetleri daha düşük olan Çin'den ve Hindistan'dan almayı tercih etti. Çünkü iplikleri Türkiye'de üretmenin maliyeti yurtdışından alınanın 3 katıydı. Hal böyle olunca zaman içerisinde Türkiye'deki iplik fabrikaları daha çok ithal edip, daha az üretmeye başladı. Bugünlerdeki yüksek kur ipliği de vurdu. Çin'den ithal edilen iplik maliyetleri yükseldi. Biz ipliği kumaşa dokuyan firmalardan kumaş alıp, üzerine bayrağımızın rengini basıp, dikip, paketleyerek satan bir firmayız. Bu tamamen bir imalatçılık değil. Hammadde polyester, kullandığımız boyalar da pigment fabrikaları Türkiye’de olmadığı için yurtdışından geliyor. Biz Türk bayrağını üretirken yüzde 50 yarı mamül olan ürünü mamüle çeviriyoruz. Bu da dolarla alıp TL ile satmak veya başka firmaların tercihiyle dolarla alıp dolarla satmak gibi bir anlam ortaya çıkarıyor. Biz bu konudan çok rahatsızız. Bir ülkenin bayrağının dolarla satılması bizi gerçekten üzüyor. Biz bu riski göze alıp, TL'ye çevirip maliyetlerimizi TL üzerinden yürütüyoruz ama herkes bu şekilde yapamayabilir."

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İpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttıİpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttıİpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttıİpi, kumaşı ithal edilen Türk bayrağının maliyeti arttı

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