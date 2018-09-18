FİNANS

İpragaz, Bütangaz AŞ'yi satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

İpragaz, kurucu ortağı olduğu Bütangaz AŞ'nin hisselerinin tamamını satın aldı

ANKARA (AA) - İpragaz, kurucu ortağı olduğu Bütangaz'ın hisselerinin tamamını satın alarak toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, Bütangaz AŞ'nin yüzde 50 hissesine sahip olan İpragaz'ın, kalan yüzde 50 hisseyi de satın alarak şirketi bünyesine kattığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İpragaz Üst Yöneticisi Eyüp Aratay, "Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yüzde 50 hissesini daha alarak bünyemize kattığımız Bütangaz, büyümeye yönelik yatırım iddiamızı ve inancımızı pekiştiren bir satın alma oldu." ifadelerini kullandı.

Bu satın alma ile İpragaz'ın stoklama kapasitesini de artırdığını belirten Aratay, şunları kaydetti:

"Yeni tesisimizde 5 bin metreküplük LPG küre ve silindirik tanklar yer alıyor. Bütangaz'ın 25 bin 820 metreküplük stoklama kapasitesiyle birlikte İpragaz'ın toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardık. Tesis, bulunduğu konum itibarıyla da İpragaz'a artı bir değer kattı. 2002'de Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz bağlantısıyla faaliyete geçen Bütangaz tesisinin, 53 bin DWT ağırlığındaki gemileri tahliye edebilecek büyüklükte 2 adet şamandıra sistemi bulunuyor. Bütangaz'ın deniz bağlantısı sayesinde ithalattaki potansiyelimizi bir üst seviyeye taşırken, Trakya bölgesinde olması avantajıyla da ikmal gücümüzü artıracağız."

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