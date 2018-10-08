İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, şirket olarak "GO" adıyla 2013'te Türkiye akaryakıt pazarına girme kararı aldıklarını belirterek, "GO için ilk günden bugüne kadar kur çok değişken ama yaklaşık 100 milyon avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İpragaz'dan yapılan yazılı açıklamada, GO'nun 150. istasyonunun Diyarbakır'da açıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aratay, büyüme hedefiyle işlerine devam ettiklerini vurgulayarak, "İpragaz'ın geldiği yerden daha ileri gitmesi adına bayrağı devraldım ve bu çerçevede son bir yılda ciddi atılımlar yapmaya gayret ediyorum. Bunlardan biri de GO işi. Bu yıl böyle giderse 50 yeni bayilikle kapatmış olacağız. GO için ilk günden bugüne kadar kur çok değişken ama yaklaşık olarak 100 milyon avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aratay, Marmara Ereğlisi'nde Bütangaz terminalini satın aldıklarını da hatırlatarak, bunun kendilerine 100 bin metreküpün üzerinde stoklama kapasitesi sağladığını belirterek, şunları kaydetti: