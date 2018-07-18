İpragaz'dan Rekabet Kuruluna başvuru

İpragaz, Total'in sahip olduğu Bütengaz hisselerini devralmak için Rekabet Kuruluna başvurdu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İpragaz AŞ tarafından, Total Turkey Pazarlama AŞ'nin sahip olduğu Bütengaz AŞ hisselerinin devralınması işlemine yönelik Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
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