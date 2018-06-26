FİNANS

Irak bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergisi uygulayacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 08:56 | Son Güncelleme

Irak, bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergisi uygulamayı kararlaştırdı.

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Irak, bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergisi uygulamayı kararlaştırdı.
Ekonomi Bakanlığı'nın "Ekonomi Bülteni"nde yer alan açıklamaya göre, karar 5 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısında, ilgili bilginin Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden geldiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Irak’a ithal edilecek;
- "erkek takım elbisesi" ürününden yüzde 20,
- “çamaşır suyu”, “leke çıkarıcı” ve “jel bulaşık deterjanı” ürünlerinden yüzde 30,
- tavuk ürünleri ve tavuk parçaları, “donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatları” ürünlerinden yüzde 50,
- elektrik kabinlerinden yüzde 26,
- “Newcastle Hastalığı Aşısı”, “PPR aşısı” ve “süt kreması” ürünlerinden yüzde 100,
- “Lansoprazol 15 mg tablet” ve “ inşaat blokları (thermablock)” ürünlerinden yüzde 27,
- “birinci ve ikinci öğretim okul kitapları” ürününden yüzde 200,
- “doğal patates cipsi” ürününden yüzde 85 ek gümrük vergisi alınacak.
Açıklamada, "Anılan bütün ürünler için ek vergi uygulamasında dört yıl boyunca bir indirime gidilmeyecek olup, bu süre içerisinde yerel pazarın durumu izlenecektir" denildi.

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