Irak heyetinden GSO'ya ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirterek, "Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor." ifadesini kullandı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve beraberindeki heyet, GSO'yu ziyaret etti.
Ünverdi, ziyaretteki konuşmasında, bugün açılışı yapılacak yapı ve inşaat fuarı vesilesiyle bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da sıkılaşacağını belirtti.
Komşuluğun ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugüne kadar farklı güçler tarafından sekteye uğratılmak istenmesine rağmen Irak ve Türkiye arasındaki komşuluk ilişkileri bitmedi. Bundan sonra da ikili ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Irak’ta, İran’da ve Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı da üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor. Amacımız, ikili ilişkilerimizi, iş birliklerimizi ve ticaretimizi geliştirerek bölgemize katkıda bulunmaktır."
Kanabi, Türkiye ile kurdukları ticari ve ekonomik bağdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.
Uzun bir geçmişe dayanan ekonomik iş birliğinin daha da artarak devam etmesi için çaba göstereceklerini belirten Kanabi, şunları kaydetti:
"Kuzey Irak’ta 20 yıldır varlığını sürdüren şirketlerle iş birliği için hazırız. Stratejik ortaklarımız, ekonomik ortaklarımız Türk şirketleri olmaya devam etmektedir. Son 4 yıldır Kuzey Irak bölgesinde ekonomik olarak ilerleme kaydedemedik. Bildiğiniz üzere savaş ve terör nedeniyle o bölgede ekonomik durumlar çok sıkıntılı ancak biz krizden güçlü bir iş birliğiyle çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte Türk şirketleriyle sırt sırta vererek bu süreci atlatacağımız kanaatindeyiz. Bununla birlikte farklı ticari iş birliklerine de açığız."
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de Türk müteahhitlik ve mühendislik sektörünün dünyaca tanındığına dikkati çekerek, Irak, İran ve Suriye’nin inşaat sektörüyle alakalı tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını ifade etti.
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