Irak heyetinden GSO'ya ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirterek, "Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve beraberindeki heyet, GSO'yu ziyaret etti.

Ünverdi, ziyaretteki konuşmasında, bugün açılışı yapılacak yapı ve inşaat fuarı vesilesiyle bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da sıkılaşacağını belirtti.

Komşuluğun ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar farklı güçler tarafından sekteye uğratılmak istenmesine rağmen Irak ve Türkiye arasındaki komşuluk ilişkileri bitmedi. Bundan sonra da ikili ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Irak’ta, İran’da ve Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı da üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor. Amacımız, ikili ilişkilerimizi, iş birliklerimizi ve ticaretimizi geliştirerek bölgemize katkıda bulunmaktır."