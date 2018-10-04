FİNANS

Irak heyetinden GSO'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Tek amacımız komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirterek, "Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve beraberindeki heyet, GSO'yu ziyaret etti.

Ünverdi, ziyaretteki konuşmasında, bugün açılışı yapılacak yapı ve inşaat fuarı vesilesiyle bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da sıkılaşacağını belirtti.

Komşuluğun ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar farklı güçler tarafından sekteye uğratılmak istenmesine rağmen Irak ve Türkiye arasındaki komşuluk ilişkileri bitmedi. Bundan sonra da ikili ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Irak’ta, İran’da ve Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı da üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tek amacımız, komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor. Amacımız, ikili ilişkilerimizi, iş birliklerimizi ve ticaretimizi geliştirerek bölgemize katkıda bulunmaktır."

Kanabi, Türkiye ile kurdukları ticari ve ekonomik bağdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Uzun bir geçmişe dayanan ekonomik iş birliğinin daha da artarak devam etmesi için çaba göstereceklerini belirten Kanabi, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak’ta 20 yıldır varlığını sürdüren şirketlerle iş birliği için hazırız. Stratejik ortaklarımız, ekonomik ortaklarımız Türk şirketleri olmaya devam etmektedir. Son 4 yıldır Kuzey Irak bölgesinde ekonomik olarak ilerleme kaydedemedik. Bildiğiniz üzere savaş ve terör nedeniyle o bölgede ekonomik durumlar çok sıkıntılı ancak biz krizden güçlü bir iş birliğiyle çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte Türk şirketleriyle sırt sırta vererek bu süreci atlatacağımız kanaatindeyiz. Bununla birlikte farklı ticari iş birliklerine de açığız."

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de Türk müteahhitlik ve mühendislik sektörünün dünyaca tanındığına dikkati çekerek, Irak, İran ve Suriye’nin inşaat sektörüyle alakalı tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını ifade etti.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntemKomreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem
600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuar Gaziantep GSO Irak ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.