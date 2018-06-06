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Irak kendi tankerleriyle petrol ihracatına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Bağdat, 27 yıl sonra kendi petrol tankerleriyle akaryakıt ihracatı yapmaya başladı

BAĞDAT (AA) - Irak 27 yıl aradan sonra kendi petrol tankerleriyle akaryakıt ihracatı yapmaya başladı.

Petrol Bakanlığına bağlı Taşıma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Allavi yaptığı açıklamada, "Bugün, ham petrol ve petrol türevlerinin tüm dünyaya taşımacılığının yapılması yönünde adım atılmıştır." dedi.

Ulusal taşımacılık şirketinin tarihi şanına yakışır yeniden çalışmalar yapılacağını dile getiren Allavi, dev bir petrol tankeri filosu kurmayı planladıklarını söyledi.

Arap Deniz Taşımacılık Şirketi'yle çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Allavi, 1991'den bu yana işlemeyen bir sektörün yeniden kurulması, ortak nakliyat, ulusal kadroların eğitilmesi gibi çeşitli alanlarda iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad konuya ilişkin olarak ilk taşıma işleminin 2 milyon varil petrol taşıyan gemiyle ABD'deki bir şirkete gerçekleşeceğini söyledi.

Irak, eski lideri Saddam Hüseyin dönemindeki Kuveyt işgaliyle başlayan krizler ve savaşlar sürecinde kendi petrolünü kendi gemileriyle dünyaya taşıma imkanını kaybetti. Krizlerle geçen yıllar boyunca Basra körfezinde Irak'a ait petrol tankerleri kullanılmamaktan ve ihmalden hurdaya çıkmak zorunda kaldı.

Irak, günlük 4,5 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'e bağlı ülkeler içinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük üretici olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi Irak petrol petrol ihracı

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